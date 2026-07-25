Đoàn công tác VOV làm việc với các cơ quan truyền thông hàng đầu của Malta

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malta, đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Malta (PBS) và Thời báo Times of Malta nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển phát thanh, báo chí đa nền tảng, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí.

Đoàn công tác VOV cùng Tổng Giám đốc Keith Chetcuti và Giám đốc điều hành Charles Dalli của Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Malta PBS.

Tại Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Malta (PBS), Tổng Giám đốc Keith Chetcuti và Giám đốc điều hành Charles Dalli đón tiếp đoàn công tác VOV. Trong buổi làm việc, lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Malta giới thiệu về mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan truyền thông quốc gia Malta.

Hiện PBS có các kênh truyền hình TVM, TVM+, TVMSport+ cùng các kênh phát thanh Radju Malta, Radju Malta 2 và Magic Malta. Trong hoạt động báo chí, PBS đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nội dung đa nền tảng và các dịch vụ nghe, xem theo yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tặng quà Tổng Giám đốc PBS Keith Chetcuti.

Hai bên đã trao đổi về kinh nghiệm phát triển phát thanh trong môi trường số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chương trình. Lãnh đạo PBS cũng chia sẻ quá trình đổi mới kênh phát thanh hướng tới nhóm công chúng trẻ Magic Malta theo hướng hiện đại hóa nội dung, đa dạng hoá format chương trình, tăng cường tương tác trên nền tảng số.

Đây được xem là một trong những giải pháp giúp PBS mở rộng tệp công chúng trẻ trong bối cảnh xu hướng tiếp cận thông tin và giải trí đang thay đổi nhanh chóng.

Đoàn công tác tham quan studio của Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Malta PBS.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển đánh giá cao những kinh nghiệm của PBS trong phát triển hệ thống phát thanh quốc gia, đặc biệt là quá trình đổi mới kênh Magic Malta nhằm tiếp cận nhóm công chúng trẻ. Đây là những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị tham khảo đối với VOV trong quá trình đổi mới nội dung, phát triển các nền tảng phát thanh số và nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.

Tiếp đó, đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm việc với Times of Malta, thời báo tiếng Anh lâu đời và có ảnh hưởng hàng đầu tại Malta. Đón tiếp đoàn có Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Bertrand Borg của Thời báo Times of Malta.

Tại buổi làm việc, đoàn tìm hiểu mô hình tổ chức tòa soạn hội tụ, chiến lược phát triển báo chí số và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí. Một trong những nội dung được nhấn mạnh trong quá trình trao đổi là vai trò của báo chí trong phát triển du lịch.

Đoàn công tác VOV làm việc cùng Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Bertrand Borg của Thời báo Times of Malta.

Với lượng khách quốc tế hàng năm cao gấp nhiều lần dân số, Malta coi truyền thông là một trong những kênh quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, di sản văn hóa và các sản phẩm du lịch, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trên trường quốc tế. Ông Bertrand Borg cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nội dung về di sản văn hóa, lịch sử, lối sống và khai thác dữ liệu độc giả để phát triển nội dung phù hợp với từng nhóm công chúng.

Ngoài ra, đại diện Thời báo Times of Malta cũng chia sẻ về việc ứng dụng AI trong hoạt động tòa soạn. AI được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích dữ liệu, tối ưu quy trình sản xuất nội dung, hỗ trợ biên tập và phát triển các sản phẩm báo chí số. Việc ứng dụng AI luôn gắn với trách nhiệm của phóng viên trong kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Những chia sẻ của Thời báo Times of Malta về mô hình tòa soạn hội tụ, chiến lược phát triển báo chí số và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí mang giá trị thiết thực để VOV tham khảo trong quá trình sản xuất nội dung, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm báo chí đa nền tảng.

Các buổi làm việc đã giúp đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam có thêm góc nhìn thực tiễn về mô hình hoạt động của các cơ quan truyền thông tại Malta, đồng thời mở ra cơ hội duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới.