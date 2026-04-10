Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài PTTH Hong Kong ký thỏa thuận hợp tác

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hong Kong (RTHK) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong thắt chặt quan hệ nghiệp vụ, nâng tầm hợp tác và trao đổi thông tin giữa hai bên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp gỡ này. Ông cho biết đây là đoàn đối tác nước ngoài đầu tiên đến thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam trong năm 2026.

Ông Ngô Minh Hiển chia sẻ về chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước của VOV và định hướng phát triển trong tương lai. Từ ngày 1/4/2026, VOV chính thức trở thành cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đóng vai trò là một trong các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Việt Nam. Bên cạnh các kênh phát thanh truyền thống, VOV đang đẩy mạnh sản xuất nội dung trên các nền tảng xã hội và xuyên biên giới.

"Một trong những chiến lược mà chúng tôi định hình trong thời gian tới là đẩy mạnh sản xuất podcast và tham vọng trở thành nhà sản xuất podcast hàng đầu Việt Nam", ông Ngô Minh Hiển cho biết.

Đoàn VOV phát biểu.

Về phía RTHK, bà Quan Uyển Nhi, Giám đốc Đài, bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và sự phát triển của VOV. Bà giới thiệu RTHK là đài dịch vụ công lâu đời (từ năm 1928), tập trung vào ba trụ cột: phát thanh, truyền hình và truyền thông mới. Với vị thế đặc biệt của khu hành chính Hong Kong, RTHK không chỉ phục vụ người dân bản địa mà còn có nhiệm vụ kết nối với cộng đồng quốc tế.

Bà Quan Uyển Nhi chia sẻ: "Một trong những chiến lược phát triển trong tương lai của chúng tôi là hợp tác với các cơ quan truyền thông nước ngoài, đặc biệt là phát thanh để chúng ta cùng tìm thấy những ưu điểm, kể những câu chuyện hay về sự hợp tác cũng như về hình ảnh của hai bên".

Đoàn RTHK phát biểu.

Sau biên bản ký kết, hai bên sẽ tạo khung pháp lý để tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực như tin tức thời sự, đặc biệt là các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng. Bà Quan Uyển Nhi gợi mở về việc thiết lập các chuyên mục định kỳ: "Chúng tôi mong hai bên sẽ thảo luận cụ thể để có thể có dự án hợp tác cụ thể. Ví dụ như chúng ta có thể mở chuyên mục định kỳ phát sóng để thông báo và giới thiệu về tình hình Hong Kong cũng như giới thiệu về tình hình Việt Nam".

VOV ủng hộ các đề xuất này và mong muốn sản xuất những sản phẩm báo chí "thể hiện được hơi thở của cuộc sống, rất gần gũi với cả giới trẻ, để giới trẻ có thể tiếp cận".

Hai bên ký kết thoả thuận hợp tác.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh VOV đang tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ 17 với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu và 400 tác phẩm. Đây cũng là kỳ liên hoan nhận được sự quan tâm lớn của quốc tế với khoảng 35 đại biểu quốc tế giàu chuyên môn, tham dự các hội thảo về podcast.

Đặc biệt, sự hợp tác giữa hai đài còn mang ý nghĩa khi diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 14-17/4 tới, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lãnh đạo hai đài kỳ vọng việc ký kết này sẽ đóng góp tích cực vào chương mới trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc cũng như giữa VOV và các cơ quan truyền thông Hong Kong nói riêng.