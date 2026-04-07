Tổng Giám đốc VOV kiểm tra công tác chuẩn bị LHPT toàn quốc lần thứ XVII

Kiểm tra công trường thi công sân khấu, khán đài cho Lễ khai mạc tại Quảng trường 30/10, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ lưu ý đây là điểm nhấn quan trọng của Liên hoan với chương trình nghệ thuật chủ đề Thanh âm kỷ nguyên mới, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị rà soát kỹ hệ thống kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ khán giả.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, nơi diễn ra Hội chợ OCOP, Lễ hội ẩm thực và Triển lãm giới thiệu tư liệu, hiện vật về ngành phát thanh Việt Nam cùng những thành tựu tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 10 đến 13/4). Các không gian này được kỳ vọng mang lại trải nghiệm phong phú cho đại biểu và du khách.

Kiểm tra tại Quảng trường 30/10, nơi đang lắp ráp sân khấu, khán đài cho chương trình khai mạc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị các đơn vị rà soát kỹ hệ thống kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ khán giả.

Công tác hậu cần, lưu trú và đón tiếp đại biểu cũng được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đặc biệt lưu ý. Dự kiến, Liên hoan sẽ đón khoảng 1.000 đại biểu, gồm Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đoàn khách quốc tế cùng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên từ 37 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước.

Tổng Giám đốc yêu cầu Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam và Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, rà soát toàn diện các nội dung về tổ chức, trang trí, khánh tiết, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/4, bên bờ di sản Vịnh Hạ Long, với chuỗi hoạt động phong phú. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm phát thanh tiêu biểu, mà còn được kỳ vọng tạo dấu mốc thúc đẩy phát thanh Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên số, tăng cường kết nối giữa báo chí truyền thống và các nhà sáng tạo nội dung, hướng tới những sản phẩm âm thanh hiện đại, giàu sức lan tỏa.

