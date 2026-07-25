Kích hoạt toàn viện, chạy đua giành giật sự sống từ hai nguồn tạng hiến

(VTC News) -

Ngày 22/7, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia liên tiếp điều phối một lá gan từ Bệnh viện Thanh Nhàn và một quả tim từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Việc tiếp nhận đồng thời hai nguồn tạng hiến trong cùng một ngày là tình huống hiếm gặp, đòi hỏi bệnh viện huy động song song hai ê-kíp lấy tạng, hai ê-kíp ghép cùng các lực lượng gây mê, hồi sức, xét nghiệm, vận chuyển và điều phối. Tất cả các khâu phải được phối hợp nhịp nhàng, chính xác để bảo đảm không bỏ lỡ "thời gian vàng" của tạng hiến.

Ngay sau khi nhận thông tin điều phối, từ 9h30 đến 10h30, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng lãnh đạo, chuyên gia các bệnh viện liên quan tổ chức hội chẩn liên viện để thống nhất phương án lấy tạng.

Ngay sau đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành hội chẩn nội viện cho ca ghép gan, đánh giá toàn diện tình trạng người nhận và khả năng phẫu thuật. Đến 11h45, ê-kíp lên đường tới Bệnh viện Thanh Nhàn để lấy gan.

Song song, từ 12h đến 12h30, bệnh viện tiếp tục hội chẩn cho ca ghép tim. Đúng 13h, ê-kíp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuẩn bị lấy tim phục vụ ca ghép.

Kíp ghép gan tiến hành rửa tạng và ghép cho nam bệnh nhân trẻ tuổi.

14h25, lá gan được lấy khỏi cơ thể người hiến và chỉ 20 phút sau đã được đưa về Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Đến 16h35, quả tim được lấy thành công, tiếp tục được vận chuyển thần tốc về bệnh viện để chuẩn bị ghép.

Người nhận gan là nam bệnh nhân 30 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Trước ca ghép, bệnh nhân đã trải qua chín lần thay huyết tương nhưng chức năng gan vẫn tiếp tục xấu đi.

PGS.TS.BS Vũ Văn Quang, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, cho biết bệnh nhân còn rất trẻ nhưng bệnh tiến triển quá nhanh, không đáp ứng với điều trị nội khoa.

"Nếu không được ghép gan kịp thời, người bệnh có nguy cơ rơi vào hôn mê gan, nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan và tử vong trong thời gian rất ngắn. Với trường hợp này, từng giờ, thậm chí từng phút đều có ý nghĩa quyết định", ông nói.

Trong khi đó, người nhận tim mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Chỉ một ngày sau ca ghép, bệnh nhân đã được cai máy thở và rút ống nội khí quản.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả hai ca ghép đều diễn ra thuận lợi. Gan và tim ghép bước đầu hoạt động tốt, hai bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng.

Theo các bác sĩ, với ghép gan và ghép tim, thời gian thiếu máu lạnh là yếu tố quyết định chất lượng tạng cũng như khả năng hồi phục của người nhận sau ghép. Vì vậy, mọi khâu từ tiếp nhận thông tin điều phối, huy động nhân lực, lấy tạng, vận chuyển đến đưa vào phòng mổ đều phải được tính toán chặt chẽ nhằm rút ngắn tối đa thời gian tạng ở ngoài cơ thể.

Việc tiếp nhận đồng thời hai nguồn tạng từ hai bệnh viện khác nhau trong cùng một ngày là thử thách lớn về năng lực điều phối của toàn hệ thống. Hai món quà sự sống này không chỉ mở ra cơ hội hồi sinh cho những bệnh nhân nguy kịch mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.