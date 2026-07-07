Xác định 4 trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026, danh sách 8 đội đi tiếp mới nhất

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu, vòng tứ kết World Cup 2026 xác định đủ 8 đội bóng (chia thành 4 cặp đấu) vào sáng mai (8/7), sau khi 2 trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 kết thúc. Các trận đấu của vòng tứ kết diễn ra từ sáng 10/7 (giờ Việt Nam). Báo điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất.

Danh sách 8 đội vào vòng tứ kết World Cup 2026

Danh sách các đội bóng vào vòng tứ kết World Cup 2026 gồm Pháp, Morocco, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh và 2 đội thắng trong các cặp đấu Argentina - Ai Cập, Thuỵ Sỹ - Colombia.

Các đội bị loại ở vòng 1/8 tính đến thời điểm hiện tại là Canada, Paraguay, Brazil, Mexico, Bồ Đào Nha và Mỹ. Như vậy, cả 3 đội đồng chủ nhà đều phải dừng bước ở vòng 16 đội.

Pháp giành chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước Paraguay. (Ảnh: AP)

Canada thua Morocco 0-3. Đội tuyển Anh giành vé đi tiếp sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước đội chủ nhà Mexico trên sân Azteca. Mỹ dù được hưởng lợi từ việc FIFA tạm hoãn án cấm thi đấu của Folarin Balogun vẫn thua Bỉ 1-4.

Đội tuyển Pháp vượt qua Paraguay bằng chiến thắng 1-0 sau trận đấu không hề dễ dàng. Dù áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, thầy trò HLV Didier Deschamps phải chờ đến phút 66 mới khai thông thế bế tắc.

Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha, nhờ pha lập công của Mikel Merino ở phút bù giờ. Kết quả này cũng khép lại hành trình World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Ở trận đấu còn lại, Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 tại Seattle.

Na Uy tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải khi đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 1/8 nhờ cú đúp của Erling Haaland, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup.

Xác định các cặp đấu tại vòng tứ kết World Cup 2026

Các cặp đấu vòng tứ kết được sắp xếp theo các nhánh đấu xác định từ khi bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Theo sơ đồ thi đấu World Cup 2026, 6 đội tuyển chính thức lọt vào vòng tứ kết xác định đối thủ như bảng tổng hợp dưới đây.

Danh sách trận đấu vòng tứ kết World Cup 2026 Pháp vs Morocco. Tây Ban Nha vs Bỉ. Na Uy vs Anh. Argentina/Ai Cập vs Thuỵ Sỹ/Colombia.

Thể thức vòng tứ kết World Cup 2026 không thay đổi so với vòng 1/8 và 1/16. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu World Cup 2026 vòng tứ kết theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Tại Việt Nam, các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV10.