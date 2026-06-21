Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo qua mạng

(VTC News) -

Ngày 21/6, Công an TP.HCM cho biết, qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện cao điểm, công an TP.HCM đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

Nhiều đối tượng lừa đảo người nước ngoài bị phát hiện đang hoạt động ở TP.HCM. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo

Ngày 17/6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hàng trăm điện thoại, máy tính bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra xác định căn nhà tại phường Hiệp Bình là địa điểm được nhóm người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.

Nhóm này thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại, mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, số này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động đến Việt Nam.

Căn nhà ở phường Hiệp Bình là nơi cư ngụ của các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, đầu năm 2026, một người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, các đối tượng đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng internet dung lượng lớn, trang bị giường tầng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó số người Trung Quốc trên liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này.

Các đối tượng tổ chức quản lý theo mô hình khép kín, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại, sinh hoạt. Mọi hoạt động đều được điều hành từ các đối tượng ở nước ngoài.

Trong đó, Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú tại đây.

Tài liệu điều tra cho thấy các đối tượng đã có sự phân công vai trò cụ thể, tổ chức chặt chẽ từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Khởi tố 8 vụ án, 26 bị can

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép ”theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 8/6, Công an TP.HCM cũng phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nhóm này thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Vào ngày 18/5, Tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thuận Giao cũng kiểm tra hành chính Nhà nghỉ Bảo Ly trên địa bàn phường Thuận Giao.

Qua kiểm tra phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú tại cơ sở nhưng không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Mục tiêu của các đối tượng là sau khi hoàn tất việc lắp đặt hệ thống sẽ tổ chức đào tạo, vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Các đối tượng lừa đảo bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, một số chủ cơ sở lưu trú mặc dù biết người nước ngoài nhập cảnh trái phép, giấy tờ cư trú quá hạn nhưng vì lợi nhuận nên đã “chứa chấp” cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Trong "Cao điểm 45 ngày đêm", Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.