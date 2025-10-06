+
Triệt phá đường dây vận chuyển nửa tấn ma túy đá ngụy trang trong xe đầu kéo
(VTC News) -
Lực lượng chức năng chặn đứng một chiếc xe đầu kéo và thu giữ 500 kg ma túy đá (methamphetamine).
Tin mới
Vụ án Hoàng Hường: Bộ Công an đang điều tra hành vi khác
15:55 06/10/2025
Bản tin 113
Hà Nội ghi nhận ca mắc não mô cầu là trẻ 11 tuổi, chưa tiêm vaccine
15:49 06/10/2025
Tin tức
Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy 1 tháng
15:49 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Hành trình sống sót kỳ diệu của bé gái mắc bệnh hiếm
15:45 06/10/2025
Tin tức
Chờ thông tin nâng hạng, VN-Index tăng gần 50 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng trần
15:37 06/10/2025
Tài chính
Bắt giam cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh
15:36 06/10/2025
Bản tin 113
Công nghệ giúp phụ huynh không còn ‘đau đầu’ khi cho con em sử dụng xe điện
15:34 06/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của Shark Bình
15:33 06/10/2025
Bản tin 113
Triệt phá đường dây vận chuyển nửa tấn ma túy đá ngụy trang trong xe đầu kéo
15:32 06/10/2025
VTC NEWS TV
Bể ngầm Cross-Wave chứa nước, giảm lụt hoạt động ra sao?
15:23 06/10/2025
Khám phá
Đêm Hội trăng rằm 'Bố ở Nhà giàn – Con ở nhà có bạn'
15:18 06/10/2025
Sống đẹp
200 người mắc kẹt trong bão tuyết ở Everest
15:17 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam
15:12 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Từ rạng sáng đến trưa, 2 xã miền núi Quảng Ngãi hứng 15 trận động đất
15:11 06/10/2025
Tin nhanh 24h
'Đường về hạnh phúc' thu hút 1.000 bậc cha mẹ tham gia trong lần thứ 7 tổ chức
15:10 06/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 - XSPY 6/10
15:10 06/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 6/10/2025 - XSTTH 6/10
15:10 06/10/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/10/2025
15:10 06/10/2025
Xổ số miền Trung
Vì sao hoa hậu Yến Nhi bị khán giả 'quay lưng' chỉ sau 1 tuần đi thi quốc tế?
15:09 06/10/2025
Hoa hậu
Cựu sao Liverpool nói lý do ký hợp đồng với Hà Nội FC
15:08 06/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Vietjet mang tiệc Trung thu độc đáo đến với hành khách trên độ cao 10.000 mét
14:50 06/10/2025
Đời sống
Nga tuyên bố bắn hạ 251 máy bay không người lái
14:49 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel phát động cuộc tấn công vào Thành phố Gaza
14:47 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Phố nào cũng có camera AI, sẽ hết thói không thấy CSGT là vô tư vi phạm
14:43 06/10/2025
Ý kiến
Bộ Công an: Kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai đặc biệt manh động, liều lĩnh
14:41 06/10/2025
Bản tin 113
Trung tâm thương mại AEON Tân An khánh thành tại Tây Ninh
14:39 06/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/10: Kim Ngưu may mắn, Xử Nữ gặp rắc rối
14:10 06/10/2025
Lịch vạn niên
Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 6/10/2025 - XSDT 6/10
14:10 06/10/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 6/10/2025 - XSCM 6/10
14:10 06/10/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/10/2025 - XSHCM 6/10
14:10 06/10/2025
Xổ số miền Nam