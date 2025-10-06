Đóng

Triệt phá đường dây vận chuyển nửa tấn ma túy đá ngụy trang trong xe đầu kéo

(VTC News) -

Lực lượng chức năng chặn đứng một chiếc xe đầu kéo và thu giữ 500 kg ma túy đá (methamphetamine).

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới