Triệt phá 3 đường dây ma tuý liên tỉnh, thu nhiều súng đạn

(VTC News) -

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, chỉ trong thời chưa đầy 20 ngày, lực lượng thuộc đơn vị liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 03 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào, Nghệ An, Phú Thọ vào Thanh Hóa. Kết quả, bắt giữ 26 người, thu giữ gần 71.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê, kiếm các loại và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan...

Cụ thể, ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh từ Phú Thọ vào Thanh Hoá tiêu thụ do Lê Mạnh Linh (SN 1994, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa - biệt danh “Ong Ben”) có 2 tiền án về ma túy và hình sự cầm đầu, móc nối với Tràng A Sía (người dân tộc Mông, trú tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ); bắt giữ Lê Mạnh Linh, Tràng A Sía và 8 người khác có liên quan; thu giữ 30.000 viên hồng phiến.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp kiểm tra số tang vật thu giữ trong các vụ án. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cũng trong thời gian trên, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh từ Nghệ An vào Thanh Hoá tiêu thụ do Vũ Anh Thắng (SN 1991, trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) cầm đầu, móc nối với Vi Văn Nhân (SN 1970, trú tại xã Tri Lễ, Nghệ An); bắt giữ Vũ Anh Thắng, Vi Văn Nhân và 2 người khác có liên quan; thu giữ 21.000 viên hồng phiến, 3 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn, 16 lưỡi lê – kiếm cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục triệt xoá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào vào Thanh Hoá tiêu thụ do Trần Quốc Hoài (SN 1974, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa; biệt danh “Quân Hẹn”, có 3 tiền án về tàng trữ, mua bán ma túy) cầm đầu; bắt giữ Trần Quốc Hoài cùng 11 người khác có liên quan; thu giữ 19.500 viên hồng phiến.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.