Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh: Từng rửa bát thuê, U70 giàu có, kín tiếng đời tư

Trong số các tác phẩm từng tham gia, Hà Gia Kính nổi tiếng nhất với vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên (1993). Trải qua hơn 3 thập kỷ, nhiều khán giả đến nay vẫn gọi anh là "Triển Chiêu đẹp trai nhất của màn ảnh".

Quá khứ chật vật làm đủ nghề

Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hong Kong (Trung Quốc). Nam nghệ sĩ vốn lớn lên trong gia đình không trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, về sau sống với mẹ và bà ngoại. Theo lời kể của tài tử phim Bao Thanh Thiên, sau khi tốt nghiệp trung học, bản thân chịu cú sốc tinh thần lớn khi người bà yêu quý qua đời. Không lâu sau, chàng trai trẻ rời Hong Kong, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân quen ở Anh để bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước xa lạ.

Để có tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày cũng như đóng học phí, Hà Gia Kính phải làm thêm đủ công việc từ rửa bát đĩa, bán kem, cho đến làm thuê ở cửa hàng quần áo…

Trước khi thành danh, Hà Gia Kính từng trải qua giai đoạn khó khăn.

Sau vài năm chật vật ở Anh, Hà Gia Kính trở về Hong Kong. Năm 1982, anh ghi danh vào học viện đào tạo của ATV và trở thành diễn viên của hãng. Ngoại hình cao ráo, điển trai cùng khả năng diễn xuất nổi trội giúp anh nhanh chóng nhận được vai chính trong phim Đại tướng quân đóng cùng mỹ nhân Quan Chi Lâm.

Năm 1993, Hà Gia Kính nổi danh khắp châu Á nhờ vai diễn Triển Chiêu trong phim Bao Thanh Thiên. Anh được người hâm mộ đánh giá là nam diễn viên thể hiện thành công nhất nhân vật Triển Chiêu trên màn ảnh. Vai diễn này cũng được coi là nhân vật biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ.

Vai Triển Chiêu của Hà Gia Kính được xem là kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau bộ phim, sự nghiệp của Hà Gia Kính "lên như diều gặp gió". Anh ghi dấu ấn trong nhiều phim điện ảnh như Phong Vân 2, phim hài Khách sạn thần tài, Tân Yến Tử Lý Tam...

U70 sở hữu tài sản lớn sau khi giải nghệ

Năm 2014, Hà Gia Kính quyết định giải nghệ để chuyển hướng sang kinh doanh. Anh hiện sở hữu công ty chuyên về thực phẩm an toàn ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ở tuổi 66, nam thần đình đám một thời sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu HKD.

Dù đã ngoài 60, Hà Gia Kính vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ, điển trai, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật nhờ chăm tập luyện thể dục thể thao và có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học.

Tài tử duy trì lối sống điều độ, hàng ngày dậy lúc 6h, đi ngủ trước 23h. Từ lâu anh bỏ thói quen đi chơi thâu đêm vì cảm thấy hao tổn sức lực.

Ngoài ra, diễn viên sinh năm 1959 thỉnh thoảng livestream giao lưu với người hâm mộ, quảng bá sản phẩm của công ty. Anh cũng chăm cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội đồng thời dành nhiều thời gian cho bạn bè, trải nghiệm cuộc sống.

Hà Gia Kính vẫn phong độ ở tuổi 66.

Sau nhiều năm sống độc thân, Hà Gia Kính bất ngờ công khai thừa nhận đã kết hôn và có con vào đầu năm 2024.

Theo Hà Gia Kính, vợ chồng anh có cuộc sống hôn nhân bình thường và kín đáo. Vợ nam diễn viên là người làm việc ngoài làng giải trí nên anh không muốn cô tiếp xúc với truyền thông.

Anh cũng mong người hâm mộ tôn trọng cuộc sống riêng tư của gia đình anh. Nhắc đến con gái, nam diễn viên tự hào nói, cô bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát, có nước da trắng và xinh đẹp.

"Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" nói thêm rằng, anh không cố tình giấu việc lập gia đình nhưng anh không muốn cuộc sống bình yên của người thân bị đảo lộn. Anh cũng không còn hoạt động thường xuyên trong làng giải trí nên thấy mình không có trách nhiệm công khai chuyện đời tư với khán giả.