'Quan Âm đẹp nhất màn ảnh' từng là tiếp viên hàng không, U80 miệt mài làm việc

Triệu Nhã Chi gây ấn tượng nhờ nhan sắc xuất chúng, nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thời bấy giờ. Sau nhiều năm, nhiều khán giả luôn khen ngợi bà là "Quan Thế Âm đẹp nhất màn ảnh".

“Người đẹp cổ trang” của màn ảnh Hong Kong

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, là diễn viên ca sĩ kiêm MC nổi tiếng của Hong Kong. Ít ai biết trước khi nổi tiếng Triệu Nhã Chi từng là tiếp viên hàng không. Sau vài năm gắn bó với công việc này, nữ diễn viên quyết định bỏ ngang để theo đuổi nghệ thuật.

Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Nhã Chi thời trẻ.

Tài năng và nhan sắc của bà được phát hiện tại một cuộc thi sắc đẹp. Bà tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1973, nhận danh hiệu Á hậu 2 và được kênh truyền hình TVB mời về cộng tác.

Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Bến Thượng Hải (1980), Sở Lưu Hương (1979), Ỷ Thiên đồ long ký (1978), Người tình của Tần Thủy Hoàng, Lửa thiêu cung A Phòng, Tân Bạch nương tử truyền kỳ (1992).

Tuy nhiên, Triệu Nhã Chi thành công nhất khi vào vai Quan Thế Âm trong bộ phim cùng tên sản xuất năm 1985. Tác phẩm gây tiếng vang lớn sau khi lên sóng và đoạt giải vàng tại Liên hoan phim quốc tế New York (Mỹ) năm 1986. Nhân vật của bà gây ấn tượng với ngũ quan hài hoà, nụ cười hiền từ và thần thái đoan trang.

Với ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón.

Triệu Nhã Chi được nhiều người dành tặng biệt danh "Quan Âm đẹp nhất màn ảnh".

Thập niên 1990, khi nhiều cái tên Hoa đán lần lượt bị thay thế bởi lớp diễn viên trẻ, minh tinh họ Triệu vẫn là cái tên tuyến đầu trong lựa chọn của các nhà làm phim.

Thời hoàng kim, bà được mệnh danh là “người đẹp cổ trang” của đài TVB nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái và tinh khiết. Năm 1999, Triệu Nhã Chi nhận giải thưởng "Nữ diễn viên có thành tích xuất sắc" của đài TVB.

Tuổi 71 vẫn miệt mài làm việc

Xinh đẹp, tài năng, Triệu Nhã Chi từng là hình mẫu trong mộng của nhiều người đàn ông. Những tưởng Triệu Nhã Chi có đường tình duyên màu hồng song đáng tiếc người đẹp một thời lại trải qua không ít truân chuyên. Bà kết hôn lần đầu vào năm 1975 cùng bác sĩ Huỳnh Hán Vỹ, sau đó sinh hai con trai, nhưng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Cặp đôi quyết định ly hôn vào năm 1982.

Sau đó, bà gặp và yêu nam diễn viên Hoàng Cẩm Sâm. Cả hai gặp gỡ, phải lòng nhau và kết hôn chỉ trong vòng 3 năm. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên sinh thêm một cậu con trai, đồng thời dần rút lui khỏi làng giải trí.

Triệu Nhã Chi cùng chồng và con trai út.

Ở tuổi 71, Triệu Nhã Chi vẫn miệt mài làm việc, tích cực livestream bán hàng tới nửa đêm. Nhiều ý kiến nhận xét, Triệu Nhã Chi đang tận dụng danh tiếng còn lại để thu hút truyền thông, bán hàng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Triệu Nhã Chi vẫn phải làm việc cật lực ở tuổi này vì gánh nặng kinh tế gia đình. Chồng của bà - doanh nhân Hoàng Cẩm Sâm được cho là gặp khó khăn trong công việc kinh doanh.

Ba người con của bà cũng không có bước tiến nổi bật trong sự nghiệp dù được sự hỗ trợ của người mẹ minh tinh khi gia nhập làng giải trí. Vì vậy, Triệu Nhã Chi trở thành trụ cột kinh tế gia đình.

Triệu Nhã Chi vẫn là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ hương cảng.

Những năm qua, bà vẫn tham dự sự kiện, chụp hình cho các tạp chí, livestream bán hàng mỗi ngày. Bà cũng phải tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để duy trì dáng vóc nhỏ nhắn, trẻ trung so với tuổi.