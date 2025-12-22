Trí Dương Group ra mắt Khu đô thị cao cấp The Sensia Nghệ An

(VTC News) -

Khu đô thị The Sensia sang trọng đẳng cấp ở Nghệ An

Sáng ngày 18/12, sự kiện Nghệ Atelier: Khai mở hành trình kiến tác The Sensia chính thức diễn ra tại Summer Vinh Convention Center (343 Lê Duẩn, phường Trường Vinh), mang đến một hành trình truyền cảm hứng bất tận, đánh dấu cột mốc đặc biệt đầu tiên của vị chủ nhà am hiểu địa phương – Trí Dương Group.

Sự kiện quy tụ gần 1.000 chuyên viên kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp – những người giữ vai trò kết nối thị trường và đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo và lan tỏa các giá trị không gian sống bền vững, giàu bản sắc đến cộng đồng. Ở đó, họ không đơn thuần là lực lượng bán hàng, mà trở thành những “Nghệ” nhân tinh anh, cùng chung tinh thần sáng tạo, thấu hiểu và truyền tải trọn vẹn triết lý mà dự án theo đuổi.

Khoảnh khắc khai mở hành trình kiến tác The Sensia.

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt ấn tượng của The Sensia – dự án được định vị như điểm giao thoa giữa nhịp sống truyền thống của đô thị trung tâm và tầm nhìn mở rộng không gian phát triển hiện đại của Thành Vinh. Những thông tin đầu tiên về quy hoạch, triết lý phát triển cùng các chính sách ưu đãi dành riêng cho giai đoạn khởi đầu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên môn và thị trường.

Rapper 7dnight với phần trình diễn đầy cảm xúc và bùng nổ.

Không gian sự kiện được đầu tư công phu với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, kết hợp trình chiếu câu chuyện phát triển dự án, mang đến trải nghiệm trọn vẹn về một khu đô thị bán đảo thuận nhiên hiếm có giữa nội đô.

Những tiết mục âm nhạc và trình diễn thị giác được dàn dựng kỹ lưỡng đã góp phần khuấy động cảm xúc, truyền năng lượng tích cực và tinh thần chinh phục cho đội ngũ kinh doanh bước vào giai đoạn mới. Khoảnh khắc hàng trăm chuyên viên cùng hòa chung nhịp cảm xúc đã tạo nên hình ảnh rõ nét về sức mạnh cộng hưởng – nơi tâm huyết của chủ đầu tư kết nối cùng sự chuyên nghiệp của hệ thống phân phối, sẵn sàng đưa The Sensia ra thị trường bằng niềm tin và quyết tâm cao độ.

“Người Nghệ làm cho người Nghệ” – Cam kết từ cội nguồn

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Trí Dương Group chia sẻ: “The Sensia là tâm huyết của những người con xứ Nghệ, mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương. Chúng tôi không chọn cách nói lớn. Chúng tôi chọn cách làm kỹ: lặng lẽ chắt lọc giá trị bản địa, học hỏi tư duy kiến tạo hiện đại và hợp tác cùng những đối tác uy tín nhằm kiến tạo nên một không gian sống vừa thân quen, gần gũi, vừa tinh tế, đủ đầy.

Tinh thần ấy được gọi tên là ‘Nghệ Atelier’, hiện diện xuyên suốt dự án và hôm nay chính thức được khai mở. Với chúng tôi, đây không chỉ là một ý tưởng đặt tên, mà là ‘chất Nghệ’ được may đo, đóng ni vào từng chi tiết – để The Sensia trở thành một nơi đáng sống, đáng tự hào, đáng truyền lại.”

Ông Dương Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương

Thông điệp xuyên suốt “Người Nghệ làm cho người Nghệ” được lan tỏa mạnh mẽ tại sự kiện, thể hiện khát vọng nâng tầm diện mạo đô thị thành Vinh bằng chính sự thấu hiểu bản địa và tư duy phát triển dài hạn.

Đại diện một đơn vị phân phối chiến lược nhận định: “The Sensia sở hữu những giá trị hiếm có tại khu vực nội đô, vị trí trung tâm, địa thế bán đảo ven sông, quy hoạch bài bản theo chuẩn Walkable Urbanism – đô thị đi bộ. Đây là dự án có tiềm năng trở thành hình mẫu sống mới của thành Vinh trong tương lai”.

The Sensia – Một sản phẩm của Trí Dương Group

The Sensia tọa lạc tại phường Trường Vinh, phía Đông Nam nội đô, chỉ khoảng 5 phút kết nối tới Quảng trường trung tâm và các tiện ích biểu tượng của thành phố như: Chợ Vinh, Bưu điện, Thành cổ, Quảng trường Hồ Chí Minh… Dự án sở hữu lợi thế cận phố – kề sông, với địa thế ba mặt giáp sông hiếm có, tạo nên môi trường sống điều hòa vi khí hậu, hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị.

Được phát triển trên quy mô 20,05 ha, The Sensia định hướng theo mô hình One-stop Living với mật độ xây dựng thấp, hệ thống công viên, mặt nước và không gian công cộng đan xen. Dự án áp dụng triết lý Walkable Urbanism, nơi mọi tiện ích đều trong bán kính đi bộ thuận tiện, kết hợp kiến trúc thở (Breath Architecture) tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên và mảng xanh đa dụng, mang đến trải nghiệm sống “chậm – sâu – an nhiên”, đúng tinh thần Á Đông đương đại.