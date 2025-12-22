Đóng

Xe tải cháy lớn, tài xế chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát nhờ giúp đỡ

(VTC News) -

Thùng xe tải bốc cháy khi chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM), nghe người dân nói gần đó là trụ sở cảnh sát PCCC, tài xế lái xe đến trụ sở nhờ giúp đỡ.

Minh Vy
