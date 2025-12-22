+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Xe tải cháy lớn, tài xế chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát nhờ giúp đỡ
(VTC News) -
Thùng xe tải bốc cháy khi chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM), nghe người dân nói gần đó là trụ sở cảnh sát PCCC, tài xế lái xe đến trụ sở nhờ giúp đỡ.
Minh Vy
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Xe tải cháy lớn, tài xế chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát nhờ giúp đỡ
17:06 22/12/2025
Reels
8.000 người ngồi trên đường băng làm bài thi, giám thị dùng UAV chống gian lận
17:02 22/12/2025
Thời sự quốc tế
'Trai đểu' phim giờ vàng VTV: Từng bị liệt 2 chân, mệnh danh 'tổng tài màn ảnh'
17:01 22/12/2025
Sao Việt
Quyền Bộ trưởng Công Thương: Cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
16:59 22/12/2025
Đầu Tư
Kho chứa bông sợi tại Quảng Ninh bốc cháy dữ dội
16:56 22/12/2025
Tin nóng
Nanoco và hành trình gần 35 năm khẳng định giá trị của một thương hiệu Việt
16:50 22/12/2025
Sản phẩm
Ấn định số lượng đại biểu Quốc hội khoá XVI được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố
16:43 22/12/2025
Chính trị
'Nông dân vùng cao Lục Hồn hết khổ vì có… sở'
16:36 22/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
4 trường hợp được nhận lại tiền đóng Bảo hiểm y tế năm 2025
16:34 22/12/2025
Tin tức
Tướng quân đội Nga bị ám sát trong vụ đánh bom xe ở Moskva là ai?
16:27 22/12/2025
Thời sự quốc tế
Những trào lưu Giáng sinh đang khiến giới trẻ phát cuồng trên mạng xã hội
16:26 22/12/2025
Giới trẻ
Ăn tỏi mỗi ngày có tác dụng gì?
16:14 22/12/2025
Tư vấn
HLV Kim Sang-sik gọi tiền đạo vô địch AFF Cup kết hợp dàn sao HCV SEA Games
16:13 22/12/2025
Bóng đá Việt Nam
XSMB 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/12/2025
16:00 22/12/2025
Xổ số miền Bắc
Du lịch di sản - 'đòn bẩy' cho giảm nghèo bền vững
15:55 22/12/2025
Du Lịch
Mở đầu tuần mới, VN-Index tăng hơn 46 điểm
15:46 22/12/2025
Tài chính
Gạo GO! ST25 Lúa Tôm lọt Top 10 sản phẩm - dịch vụ xanh - bền vững 2025
15:43 22/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ sắp bị đưa ra xét xử
15:36 22/12/2025
Pháp đình
Thùng xe bốc cháy, tài xế xe tải chạy đến trụ sở cảnh sát PCCC nhờ dập lửa
15:34 22/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Báo Trung Quốc khen U22 Việt Nam: Kỳ tích ngược dòng, bản lĩnh số 1 Đông Nam Á
15:32 22/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Mỹ thử nghiệm cánh máy bay dài và mảnh để tiết kiệm nhiên liệu
15:27 22/12/2025
Sản phẩm
Tây Ninh đổi mới với nông nghiệp thông minh
15:25 22/12/2025
Nông nghiệp - Nông thôn
Giải quyết thách thức phát triển bền vững trước xu hướng đô thị hóa
15:22 22/12/2025
Tin tức xanh
ODE Group được vinh danh 'Công ty Truyền thông Sáng tạo' tại Vạn Xuân Awards
15:10 22/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tướng quân đội Nga bị ám sát trong vụ đánh bom xe ở Moskva
15:03 22/12/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 21/12/2025 - XSTG 21/12
15:00 22/12/2025
Xổ số miền Nam
XSMT 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/12/2025
15:00 22/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/12/2025 - XSTTH 22/12
15:00 22/12/2025
Xổ số miền Trung
Nông nghiệp Net Zero: Những nông dân làm giàu từ điện thoại
14:59 22/12/2025
VTC NEWS TV
Những việc nhờ ChatGPT xử lý có thể gây rắc rối nghiêm trọng
14:58 22/12/2025
AI