Mở đầu tuần mới, VN-Index tăng hơn 46 điểm

(VTC News) -

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động đầy hưng phấn. Chỉ số VN-Index mở cửa trong sắc xanh và liên tục nới rộng biên độ nhờ dòng tiền rót vào các mã đầu ngành.

Tâm điểm đổ dồn về cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup khi mã này nhanh chóng xác lập mức giá trần lên mốc 158.800 đồng/cp và trong tình trạng "trắng bên bán". Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của cổ phiếu VIC, đưa thị giá áp sát đỉnh lịch sử.

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 30,01 điểm (+1,76%), lên mức 1.734,32 điểm. Toàn sàn HoSE có 175 mã tăng và 114 mã giảm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 434,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 15.587 tỷ đồng.

Nhóm VN30 đua nhau khởi sắc, chốt phiên tăng tới hơn 33 điểm khi có 26 mã tăng và chỉ còn 2 mã giảm (VNM, VRE) và 2 mã đi ngang.

Sang phiên chiều, toàn sàn chìm trong sắc xanh, chỉ số VN-Index tăng vọt lên hơn 40 điểm.

Kết phiên giao dịch 22/12, VN-Index tăng 46,72 điểm (2,74%) lên mức 1.751,03 điểm. Toàn sàn HoSE có 216 mã tăng (trong đó 7 mã tăng trần), 97 mã giảm và 65 mã đứng giá.

VN-Index tăng gần 47 điểm phiên đầu tuần. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm VN30 ghi nhận 27 mã tăng, 3 mã giảm. Chỉ số VN30-Index tăng 52 điểm (2,69%) lên 1.985,28 điểm.

Bất động sản tiếp tục là điểm sáng khi VIC tăng 6,94%, lên mức 158.800 đồng/cổ phiếu. VHM tăng trên 5% lên 107.400 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, còn có sự hồi phục đồng loạt của nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình.

STB là điểm sáng trong nhóm ngân hàng khi tăng tới 6,94%, chạm trần 52.400 đồng/cổ phiếu. HDB, TCB và MBB lần lượt xếp sau với mức tăng dao động 2-4%.

Cổ phiếu ngành dầu khí cũng đóng góp lớn cho thị trường với mức tăng phổ biến 1,5%. POW vượt trội nhất khi tăng hơn 4%, lên 12.700 đồng. BSR, GAS và PLX cũng tích lũy 1-3%.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 3,26 điểm (1,28%), lên 257,23 điểm. Toàn sàn có 88 mã tăng, 50 mã giảm và 63 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,43 điểm lên 119,84 điểm.

Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 980 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 33.000 tỷ đồng.