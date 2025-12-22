ODE Group được vinh danh 'Công ty Truyền thông Sáng tạo' tại Vạn Xuân Awards

(VTC News) -

Vượt qua những tiêu chí đánh giá khắt khe của Hội đồng chuyên môn, Tập đoàn Truyền thông & Giải trí ODE (ODE Group) chính thức được xướng tên tại hạng mục “Công ty Truyền thông Sáng tạo của năm” tại lễ trao giải Vạn Xuân Awards diễn ra tối 19/12 tại TP.HCM.

Đây là giải thưởng thường niên cấp quốc gia do Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam & UBND TP.HCM khởi xướng & tổ chức, nhằm tôn vinh các mô hình, ý tưởng và chiến dịch quảng cáo sáng tạo xuất sắc, góp phần định hình diện mạo, năng lực và khát vọng vươn tầm của ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và đánh giá khắt khe của Hội đồng chuyên môn, bên cạnh các hạng mục và đơn vị tiêu biểu được vinh danh như Bộ Công an với chiến dịch “Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND” (Giải Grand Prix), Báo Nhân Dân với “Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường” (Sự kiện truyền cảm hứng của năm), Ngân hàng TMCP Quân đội (Ngân hàng sáng tạo của năm), giải thưởng “Công ty Truyền thông Sáng tạo của năm” đã được trao cho ODE Group, ghi nhận năng lực sáng tạo, tư duy công nghệ và hiệu quả triển khai thực tiễn của doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông – quảng cáo tại Việt Nam.

ODE Group được vinh danh ở hạng mục “Công ty Truyền thông Sáng tạo của năm”.

Chia sẻ về giải thưởng, Tổng giám đốc ODE Group - bà Hoàng Thị Mỹ Bình - cho biết: “Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thực tiễn triển khai từ ý tưởng sáng tạo đến giải pháp, công nghệ thực hiện, hiệu quả và giá trị mang lại cho khách hàng của chúng tôi, đặc biệt trong bối cảnh ngành quảng cáo, marketing đang biến chuyển từng ngày trong môi trường số hoá".

Bà Hoàng Thị Mỹ Bình – Tổng Giám đốc ODE Group - đại diện đơn vị nhận vinh danh “Công ty Truyền thông Sáng tạo của năm” tại lễ trao giải Vạn Xuân Awards tối 19/12.

ODE Group ghi dấu ấn trên thị trường trong vai trò của một đơn vị tổ chức sản xuất, vận hành chiến dịch truyền thông - marketing đa phương tiện, chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, tài chính - ngân hàng... và hiện đang là doanh nghiệp hiếm hoi thuộc ngành truyền thông, giải trí tại Việt Nam niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán (mã CK: ODE).

ODE Group ghi dấu ấn với các dự án truyền thông – giải trí được đầu tư bài bản, kết hợp nội dung giàu bản sắc với công nghệ trình diễn tiên tiến, đơn cử như chương trình “Bừng sáng Việt Nam” - show âm nhạc truyền hình mang đậm dấu ấn văn hoá di sản kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong đó, một số chương trình đáng chú ý của đơn vị này là “Bừng sáng Việt Nam” - show âm nhạc truyền hình mang đậm dấu ấn văn hoá di sản kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại; chuỗi chiến dịch marketing gắn liền với các dự án bất động sản cao cấp; hay gần đây là chương trình NobleGo của thương hiệu Sunshine Group - livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng đồng thời trên cả nền tảng số và sóng của Đài THVN cùng các nền tảng mạng xã hội, vượt khỏi khuôn khổ của mô hình livestream thông thường để trở thành giải pháp truyền thông mới cho ngành địa ốc, thay đổi đáng kể cách thức giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường.

Sau 32 phiên phát sóng, NobleGo ghi nhận hơn 5,3 triệu lượt tương tác, 147 triệu lượt hiện diện thương hiệu trên đa nền tảng, cho thấy tiềm năng của một hạ tầng truyền thông mới ưu việt, giúp minh bạch dữ liệu và thúc đẩy thanh khoản dành riêng cho lĩnh vực bất động sản.

Với hệ sinh thái truyền thông số ứng dụng AI và hệ vận hành tinh gọn, ODE Group kỳ vọng sẽ tạo ra những chiến dịch có sức lan tỏa lớn, góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành truyền thông tích hợp tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện.