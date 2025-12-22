Tướng quân đội Nga bị ám sát trong vụ đánh bom xe ở Moskva

(VTC News) -

Các cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường vụ ám sát. (Nguồn: Twitter)

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, sáng 22/12, một tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ bom xe tại Moskva. Vụ nổ xảy ra ở khu vực phía nam thủ đô, làm hư hại nhiều phương tiện xung quanh và khiến tài xế bị thương nặng.

Sau đó, nhà chức trách xác nhận nạn nhân là Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga. Thông cáo cho biết thiết bị nổ được gài bên dưới chiếc xe của ông.

Hình ảnh hiện trường được truyền thông đăng tải. (Nguồn: United24)

Giới chức Nga cho rằng, một trong những hướng điều tra là khả năng đây là một vụ ám sát do cơ quan tình báo nước ngoài thực hiện.

Cơ quan điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cái chết của ông Fanil Sarvarov, theo người phát ngôn Svetlana Petrenko.

"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do vết thương quá nặng, người đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã tử vong. Vụ án hình sự đã được mở tại Moskva liên quan đến vụ việc", bà Petrenko nói.

Các hãng tin Nga đưa tin chiếc xe phát nổ trong bãi đậu xe trên đường Yaseneva ở Moskva vào khoảng 7 giờ sáng, khi người lái xe vẫn còn ở bên trong.

Hình ảnh hiện trường được truyền thông đăng tải. (Nguồn: Ahaber)

Trước đó, Kiev từng bị cáo buộc sử dụng thiết bị nổ trong các vụ ám sát nhằm vào quan chức và nhân vật Nga. Hồi tháng 5, Thiếu tướng Yaroslav Moskalik, Phó trưởng Phòng Tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, cũng bị sát hại do thiết bị nổ được gài trong xe của ông ở thành phố Balashikha.

Tháng 12/2024, quả bom giấu trong xe scooter điện phát nổ khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học Nga, cùng trợ lý của ông thiệt mạng. Các nhà điều tra Nga cho rằng đây là một âm mưu do Ukraine đứng sau.

Cơ quan an ninh Ukraine sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp, từng tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở miền nam nước Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Ông được bổ nhiệm vào năm 2016 để phụ trách đào tạo các sĩ quan cao cấp trong các cuộc diễn tập và sự kiện tham mưu. Trước đó, ông cũng từng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.