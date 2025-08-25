(VTC News) -

Ngày 25/8, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Thành Trung)

Ông Nghị giữ vị trí Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thay cho ông Trần Lưu Quang - người được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, quê tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và Quan hệ quốc tế, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11/2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến tháng 2/2014, ông chuyển công tác về tỉnh Kiên Giang, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 10/2020, ông trở lại công tác ở Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Xây dựng (tháng 4/2021).

Từ tháng 1/2025, ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.