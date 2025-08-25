(VTC News) -

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang. (Ảnh: Lương Ý)

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê phường Trảng Bàng -Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến Trung ương. Ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (từ tháng 2/2025 đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương);...