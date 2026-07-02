Trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hỏa mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Theo đơn vị, những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành việc tiếp nhận, bảo quản pháo hoa, lắp đặt trận địa. Đến nay, toàn bộ hạng mục như lắp ráp giàn bắn, đấu nối hệ thống điện, kiểm tra thông số kỹ thuật đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn trình diễn diễn ra đúng kế hoạch.