TP.HCM khởi công 8 dự án hơn 253.000 tỷ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Sun Group xác định mục tiêu của dự án không phải tạo nên một biểu tượng mới thay thế các giá trị vốn có mà là bảo tồn, phát huy di sản, hồi sinh cảnh quan và kiến tạo không gian văn hóa cộng đồng. Sau khi hoàn thành, khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành trục không gian mở ven sông, phục vụ người dân tham quan, sinh hoạt văn hóa và tiếp cận các giá trị lịch sử.