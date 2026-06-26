TP.HCM khởi công hơn 6.200 căn nhà ở xã hội dịp 50 năm thành phố mang tên Bác

Chiều 26/6, tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo UBND TP.HCM dự lễ khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 6.200 căn hộ. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là hoạt động hưởng ứng các chương trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

4 dự án được khởi công gồm: Nhà ở xã hội Khu 3 Định Hòa (giai đoạn 1), Nhà ở xã hội Khu 4 Định Hòa, Nhà ở xã hội Khu 2 Việt Sing và Nhà ở xã hội Khu 7 Việt Sing. Cả 4 dự án đều do Tập đoàn Becamex làm chủ đầu tư.

Với tổng diện tích khoảng 5,48 ha, 4 dự án có quy mô 6.229 căn hộ. Trong đó, có 1.000 căn nhà ở cho thuê, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời khẳng định sự đồng hành của doanh nghiệp với chương trình phát triển nhà ở xã hội của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những kết quả TP.HCM đạt được trong phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 18.143 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2025 hoàn thành 13.040 căn, đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ trưởng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố. Điều này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Theo ông Dinh, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cao nhất cả nước. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố phải hoàn thành 181.257 căn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã khởi công 9 dự án với gần 11.000 căn hộ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 19 dự án nhà ở xã hội đang được thi công với quy mô khoảng 19.000 căn hộ.

Một dự án nhà ở xã hội của Becamex tại TP.HCM đã đi vào sử dụng nhiều năm nay.

Trong quý III/2026, TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công 59 dự án với quy mô khoảng 54.900 căn hộ, hướng tới hoàn thành trong năm 2027. Lũy kế giai đoạn 2026-2027, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 78 dự án, cung cấp khoảng 73.800 căn hộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục phát huy cơ chế tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để các dự án nhà ở xã hội được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư Becamex tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và sớm công khai thông tin để người dân đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định.