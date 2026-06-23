Cận cảnh khu nhà ở xã hội cho dự án rạch Xuyên Tâm sau gần 1 năm thi công

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để dự án hoàn thành sớm, giải quyết nhanh vấn đề nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tái định cư rạch Xuyên Tâm. Dù hiện đang vượt tiến độ 4 tháng, song chúng tôi cũng gặp những khó khăn chung về vấn đề thiếu hụt công nhân. Hầu hết công nhân hiện tại đều làm tăng ca, làm cả ban đêm", đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 nói.