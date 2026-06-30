Cận cảnh 8 dự án trọng điểm khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với di sản lịch sử và hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 19/6, triển khai trên diện tích khoảng 73,3 ha tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng.