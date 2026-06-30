Cận cảnh 8 dự án trọng điểm khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Theo kế hoạch, ngày 1/7, TP.HCM đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.045 tỷ đồng (tương đương khoảng 9,6 tỷ USD), chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Lễ khởi công được tổ chức tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, địa điểm gắn với dấu mốc lịch sử ngày 5/6/1911, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.
Các dự án được triển khai gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng; đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với di sản lịch sử và hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư ngày 19/6, triển khai trên diện tích khoảng 73,3 ha tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, dự án sẽ hình thành trục không gian văn hóa ven sông Sài Gòn, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch, đồng thời tạo dựng không gian công cộng hiện đại, xanh, phục vụ người dân và du khách.
Với chiều dài khoảng 14 km và tổng mức đầu tư dự kiến 93.156 tỷ đồng, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn nhất được khởi công trong đợt này.
Dự án được định hướng trở thành công trình đầu tiên tại Việt Nam triển khai hạng mục cầu kết hợp hầm vượt biển, góp phần tăng cường kết nối giữa TP.HCM với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và mở rộng không gian phát triển về phía Đông Nam.
Được đầu tư gần 47.000 tỷ đồng, tuyến cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Điểm đầu tuyến kết nối đường Vành đai 4 TP.HCM với đường ĐT.991 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao với đường ĐT.994 (đường ven biển) thuộc xã Xuyên Mộc.
Theo thiết kế, tuyến chính có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dọc các khu vực đô thị sẽ bố trí đường song hành hai bên, mỗi bên 2 làn xe với tốc độ thiết kế 60 km/h nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Dự án sử dụng khoảng 416 ha đất, đi qua nhiều khu vực gồm Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.
Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được triển khai trên diện tích hơn 351 ha tại phường Tân Phước với tổng mức đầu tư khoảng 50.820 tỷ đồng. Theo thiết kế, cảng có tổng chiều dài cầu bến khoảng 6,85 km, công suất khai thác dự kiến 11 triệu TEU mỗi năm và có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải tới 250.000 DWT, tương đương khoảng 24.000 TEU.
Dự án do liên danh Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) cùng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện. Khu vực xây dựng nằm trên Cù lao Phú Long kết hợp phần diện tích lấn biển khoảng 121 ha, được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc tế.
Dự án cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,6 km với tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng, kết nối đường Phạm Văn Chí với đường Nguyễn Văn Linh.
Tuyến đường đi qua các địa bàn Quận 6, Quận 8 và huyện Bình Chánh cũ, nay thuộc các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung thêm trục kết nối từ khu vực trung tâm TP.HCM đến khu Nam và các tỉnh miền Tây, góp phần giảm áp lực cho nhiều tuyến giao thông hiện hữu.
Dự án nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng, được đầu tư bằng ngân sách thành phố theo hình thức tổng thầu EPC và dự kiến hoàn thành năm 2028.
Trong tổng mức đầu tư, hơn 1.162 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khoảng 1.204 tỷ đồng cho xây lắp và thiết bị, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Công trình được xây dựng tại vị trí cửa ngõ kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với huyện Cần Giờ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển logistics, kinh tế biển và du lịch.
Nút giao Quốc lộ 50 với cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, được thiết kế dạng trumpet với các nhánh rẽ kết nối giữa Quốc lộ 50 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, tổng chiều dài khoảng 1,3 km.
Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, tăng khả năng khai thác tuyến cao tốc và nâng cao năng lực kết nối giữa TP.HCM với các địa phương phía Nam.
Bên cạnh các dự án khởi công ngày 1/7, TP.HCM cũng dự kiến khởi công dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) vào ngày 2/7. Dự án có tổng chiều dài hơn 51 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 24,7 km, đoạn qua Tây Ninh dài 26,3 km. Tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh lên 22.975 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh phối cảnh dự án)
Việc đồng loạt khởi công nhiều công trình quy mô lớn trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển mới cho Thành phố, góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực kết nối vùng, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và kinh tế biển, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.