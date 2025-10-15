Toàn cảnh vị trí dự kiến xây đường vượt biển TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có công văn giao các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu. Khu vực dự kiến xây cầu nằm gần bến phà Cần Giờ - Vũng Tàu, thuộc địa phận phường Vũng Tàu, TP.HCM.
Khu vực này nằm dọc tuyến đường Trần Phú, nơi tập trung đông đúc khu dân cư, bến cảng và hàng trăm tàu thuyền neo đậu phục vụ hoạt động đánh bắt, vận chuyển hàng hóa.
Trước đó, trong văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM, Vingroup cho rằng sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, việc hình thành trục giao thông kết nối trực tiếp khu vực ven biển là nhu cầu cấp thiết.
Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được xem là khu vực có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Hiện nay, người dân di chuyển giữa hai địa phương chủ yếu bằng phà, mất khoảng 35 phút mỗi chuyến.
Việc đầu tư tuyến cầu đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối giữa các vùng chức năng của TP.HCM, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị về phía biển.
Ý tưởng xây dựng cầu vượt biển Cần Giờ được đưa ra lần đầu tại Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017 do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất. Khu vực trung tâm xã Cần Giờ được xác định là điểm đầu dự kiến của cầu nếu dự án được chấp thuận triển khai trong thời gian tới.
Về phía địa phương, năm 2019, UBND huyện Cần Giờ (cũ) từng đề xuất UBND TP.HCM xem xét dự án xây dựng cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, đồng thời làm cầu Cần Giờ kết nối trung tâm thành phố, thay thế cho tuyến phà Bình Khánh hiện nay.
Theo ý tưởng ban đầu, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 17 km, được thiết kế với độ tĩnh không 56 m nhằm đảm bảo tàu biển quốc tế có thể lưu thông an toàn và thuận lợi.
Cần Giờ được xem là cửa ngõ phía Đông Nam TP.HCM, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển vùng đô thị - cảng biển - du lịch. Hiện Vingroup đang đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô gần 2.900 ha tại khu vực này.