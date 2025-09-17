Vingroup nhận giải 'Không gian trưng bày tiêu biểu' tại Triển lãm A80

(VTC News) -

Tối 15/9, trong khuôn khổ Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Tập đoàn Vingroup vinh dự nhận khen thưởng từ Chính phủ nhờ thành tích kiến tạo thành công không gian triển lãm tiêu biểu, đại diện cho khu vực kinh tế tư nhân “Khởi nghiệp Kiến quốc”.

Đây là niềm vinh dự của Vingroup khi được chung tay tạo nên không gian triển lãm quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kéo dài 19 ngày, đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, từ đó quảng bá hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng đất nước trong hành trình đổi mới, vươn tầm quốc tế.

Ông Phạm Thiếu Hoa - đại diện Tập đoàn Vingroup (thứ hai từ trái sang) nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước.

Dấu ấn hành trình rực rỡ “Make-in-Vietnam”

Gian triển lãm của Vingroup nằm ở khu vực Nhà triển lãm Kim Quy, Sân Tây và Sân Đông có tổng quy mô lên đến gần 3.400 m2. Tại các không gian này, Vingroup tái hiện sống động hành trình kiến tạo hệ sinh thái đang ngày đêm đóng góp vào quá trình phát triển năng động của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Không gian triển lãm trong nhà của Vingroup luôn chật kín du khách trải nghiệm, tương tác.

Cụ thể, tại không gian triển lãm trong nhà ở sảnh H3 - Nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup khái quát hóa toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của hệ sinh thái, kết nối liền mạch 5 trụ cột hoạt động là Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Năng lượng xanh, Hạ tầng và Thiện nguyện xã hội.

Tâm điểm của không gian trưng bày là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX cùng dàn robot hình người từ VinRobotics và VinMotion, truyền tải thông điệp "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", khẳng định trí tuệ, năng lực làm chủ công nghệ lõi và đẳng cấp quốc tế của người Việt.

Gian hàng Vingroup ngoài trời thu hút đông đảo du khách.

Tại khu vực ngoài trời - Sảnh Tây, Vingroup thể hiện đậm nét tinh thần tiên phong và sứ mệnh dẫn dắt cuộc cách mạng chuyển đổi xanh bằng việc trưng bày dải sản phẩm ô tô điện đa dạng từ VF 3 tới VF 9; 9 dòng xe máy điện đa sắc màu và các mẫu xe buýt điện VinBus. VinFast còn gây ấn tượng đặc biệt với khách thăm quan nhờ mẫu xe bán tải VF Wild và mẫu Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn dành cho các nguyên thủ.

Dàn robot “make-in-Vietnam” của VinMotion đã có vinh dự “giao lưu trực tiếp” với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Cùng với VinFast, không gian trưng bày ngoài trời của Vingroup liên tục trở thành “điểm nóng” nhờ các màn trình diễn sống động tại khu vực của VinMotion và VinRobotics.

Tại sân Đông, VinFast, VinWonders Vũ Yên và Vinpearl Golf Hải Phòng gây ấn tượng với du khách tham quan gian hàng của TP. Hải Phòng. Sự hiện diện của các thương hiệu “họ Vin”, khẳng định Vingroup luôn đồng hành chặt chẽ, góp phần vào cùng sự phát triển của các địa phương.

Những kỳ tích được viết nên từ Triển lãm lớn nhất lịch sử

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Triển lãm đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, tỏa sáng tinh thần Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam”.

Đây là sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ghi dấu ấn về hành trình 8 thập kỷ xây dựng và phát triển của dân tộc Việt Nam, đồng thời là nơi hội tụ tinh thần yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc.

Triển lãm đã mang đến cho công chúng một không gian vừa giàu giá trị lịch sử, vừa giàu sức sống đương đại, nơi mỗi người dân và du khách có thể tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của đất nước. Hơn 100 sự kiện được tổ chức mỗi ngày đã biến không gian triển lãm trở thành dòng chảy không ngừng của năng lượng và sự sáng tạo.

Đại nhạc hội quốc tế “8Wonder: Moments of Wonder 2025” thu hút hơn 50.000 khán giả.

Ngay sau khi đi vào vận hành, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã biến khu Đông Bắc Hà Nội thành thủ phủ sự kiện mới của cả nước. Từ V-Concert, V-Fest với hơn 25.000 khán giả mỗi đêm, giải chạy Việt Nam Tôi Đó với 20.000 vận động viên, đại nhạc hội 8Wonder bùng nổ với hơn 50.000 người hâm mộ, đến Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút hơn 10 triệu lượt khách, VEC đang khẳng định tầm vóc của một “Thành phố Expo” quy mô top 10 thế giới.

Giải chạy “Việt Nam tôi đó” tại VEC thu hút hơn 20.000 người tham gia, lập kỷ lục về giải chạy có số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng lớn nhất Việt Nam.

Thành công vang dội của chuỗi sự kiện bom tấn, với điểm nhấn là triển lãm Thành tựu đất nước, là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng của ban tổ chức và các đơn vị tham gia, trong đó VEC ghi dấu ấn mạnh mẽ với bộ máy vận hành khổng lồ: gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 người tham gia hỗ trợ bao gồm: 900 nhân viên an ninh, 28.000 cán bộ và nhân viên vận hành, 2.000 tình nguyện viên, 20 tuyến xe buýt kết nối, 2 tuyến xe điện nội khu (50 xe) miễn phí, cùng các khu ẩm thực trong nhà và ngoài trời với hơn 114 kiosks.

Đặc biệt, VEC đã đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước gồm 1.200 cổng sạc; hệ thống bản đồ số, bảng chỉ dẫn và quầy thông tin để hỗ trợ khách tham quan dễ dàng di chuyển trong khuôn viên lớn.

Hơn cả một sự kiện, Triển lãm Thành tựu đất nước trở thành không gian giao hòa giữa ký ức lịch sử và khát vọng tương lai, ghi dấu ấn khó quên trong trái tim hàng triệu người dân. Trong thành công chung đó, các doanh nghiệp tư nhân như Vingroup đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tinh thần tiên phong, ý chí mãnh liệt, không ngừng đổi mới sáng tạo của khối doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.