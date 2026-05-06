Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công

Sau hơn 3 năm thi công, dự án mở rộng Quốc lộ 50 - trục kết nối TP.HCM với khu vực phía Tây đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với tổng khối lượng đạt khoảng 95%. Tuy vậy, trên toàn tuyến dài khoảng 7km vẫn tồn tại một số “nút thắt” khiến công trình chưa thể hoàn thành đồng bộ.
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm hai phần chính: đoạn xây dựng mới (đường song hành Quốc lộ 50) dài 4,3km khởi công tháng 12/2022 và đoạn mở rộng tuyến hiện hữu dài 2,6km khởi công tháng 3/2024.
Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trên công trường, nhiều mũi thi công vẫn đang được duy trì liên tục. Máy móc, nhân công tập trung hoàn thiện các hạng mục như thảm nhựa, làm lề đường, kẻ vạch, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và biển báo. Một số đơn vị cũng đang triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống điện dọc tuyến.
Tại nhiều vị trí, công nhân sử dụng thiết bị cơ giới để đào đất, đóng cừ tràm và lắp đặt cống bê tông cỡ lớn, hoàn thiện hệ thống thoát nước. Phần lớn các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, tạo diện mạo mới cho tuyến đường.
Một trong những điểm nhấn của dự án là cầu Ông Thìn mới bắc qua sông Cần Giuộc. Hạng mục này được xây dựng nhằm thay thế cầu cũ, góp phần mở rộng Quốc lộ 50 từ 2 lên 6 làn xe. Hiện cầu đã nối nhịp hai bờ và đang hoàn thiện các hạng mục cuối như vỉa hè, dải phân cách.
Tuy nhiên, tại khu vực xã Hưng Long, gần đường dẫn ra cao tốc Bến Lức - Long Thành, vẫn còn đoạn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Khu vực này trở thành “nút thắt cổ chai” khi mặt đường còn hẹp, ảnh hưởng đến việc tổ chức giao thông và tiến độ chung của toàn tuyến.
So với trước đây, khi mật độ phương tiện cao kết hợp thi công kéo dài khiến mặt đường xuống cấp, xuất hiện ổ gà, bụi vào mùa khô và ngập nước khi mưa, hiện nay nhiều đoạn đã được cải thiện rõ rệt. Lớp nhựa mới giúp mặt đường bằng phẳng hơn, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.
Ở đoạn Quốc lộ 50 hiện hữu dài khoảng 2,6km, từ điểm giao đường song hành đến ranh tỉnh Tây Ninh, các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện những phần việc cuối.
Nhiều đoạn đã hoàn tất thảm nhựa, lắp dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và biển báo giao thông.
Người dân sống dọc tuyến kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để ổn định sinh hoạt và đảm bảo an toàn giao thông. Bà Thị Minh Tư (ngụ xã Hưng Long) cho biết mặt đường đã thông thoáng hơn trước, nhưng quá trình thi công kéo dài vẫn ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, tiến độ chung của dự án đang bám sát kế hoạch. Tuy nhiên, việc chậm bàn giao mặt bằng của 2 hộ dân vẫn là nguyên nhân chính khiến một số đoạn chưa thể thi công hoàn chỉnh. Các đơn vị liên quan đang phối hợp với địa phương để vận động, tháo gỡ vướng mắc.
Dự kiến, toàn tuyến được thông xe trước ngày 30/6 (trừ hạng mục gia cường cầu hiện hữu) và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, Quốc lộ 50 sẽ đạt quy mô 6 làn xe, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4, góp phần giảm áp lực giao thông và tăng cường liên kết vùng.
Trước đó, tuyến đường song hành Quốc lộ 50 dài hơn 4km đã hoàn thành và được đưa vào khai thác từ tháng 9, góp phần cải thiện đáng kể lưu thông qua khu vực.
Quốc lộ 50 có tổng chiều dài khoảng 88km, bắt đầu từ cầu Nhị Thiên Đường (TP.HCM), đi qua khu vực Cần Giuộc và kết nối các địa phương lân cận. Tuyến đường được xem là trục giao thông quan trọng, giữ vai trò kết nối TP.HCM với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.