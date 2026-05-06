Đức chuẩn bị triển khai hải quân đến Hormuz

Với trang thiết bị chuyên dụng để phát hiện và phá hủy thủy lôi, con tàu có thể hỗ trợ đáng kể cho các chiến dịch chống thủy lôi của NATO - nếu các điều kiện của Đức để tham gia một chiến dịch quốc tế tại eo biển Hormuz được đáp ứng. Khi đó, Fulda cũng sẽ ở vị trí thuận lợi hơn.

Tàu quét mìn Fulda của Đức trước khi ra khơi đến Địa Trung Hải.

Kể từ khi xung đột Mỹ–Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2, chính quyền tại thủ đô Tehran bị nghi sử dụng thủy lôi nhằm ngăn cản tàu thương mại đi qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc phong tỏa này khiến giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng tăng vọt trên thị trường toàn cầu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhiều lần tuyên bố Đức sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo một thỏa thuận hòa bình - nhưng chỉ sau khi chiến sự với Iran kết thúc. Tối Chủ nhật, ông Merz nhắc lại điều này trên truyền hình Đức, cho biết ông đã trực tiếp nói với Tổng thống Donald Trump rằng "cuộc chiến này đang ảnh hưởng đáng kể đến chúng tôi, rằng chúng tôi muốn nó kết thúc - và chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ".

Hải quân Đức có nhiều kinh nghiệm trong việc rà phá thủy lôi. Kể từ sau World War II, lực lượng này đã liên tục xử lý các loại đạn dược còn sót lại, đặc biệt ở Biển Baltic. Với 10 tàu rà phá mìn được trang bị drone hiện đại và đội thợ lặn chuyên biệt, Đức được xem là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này - một năng lực hiếm có ngay cả trong NATO.

Giống như mọi nhiệm vụ triển khai quân đội ra nước ngoài, bất kỳ hoạt động nào của hải quân Đức tại eo biển Hormuz đều phải tuân thủ Hiến pháp Đức và các phán quyết của cơ quan liên quan.

Trước hết, nhiệm vụ phải nằm trong một “hệ thống an ninh tập thể” như Liên hợp quốc, NATO hoặc Liên minh châu Âu.

Thứ hai, quốc hội Đức phải được thông báo, thảo luận và phê duyệt nhiệm vụ, bao gồm mục tiêu cụ thể, lực lượng tham gia, khu vực hoạt động, tổng số binh sĩ và thời gian triển khai.

Quá trình phê duyệt có thể mất nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần, vì vậy hải quân Đức đã bắt đầu chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải điều chuyển nguồn lực.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ rải mìn tại eo biển Hormuz, cũng như khi nào điều kiện quan trọng nhất để Đức triển khai quân - đó là chấm dứt hoàn toàn chiến sự với Iran - sẽ được đáp ứng.