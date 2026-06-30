50 năm Thành phố mang tên Bác: Diện mạo mới của siêu đô thị TP.HCM

50 năm kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Nửa thế kỷ qua, TP.HCM không ngừng đổi thay, từng bước khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước và một trong những đô thị năng động nhất khu vực.
TP.HCM thay đổi mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng, khu đô thị hiện đại, những tuyến giao thông chiến lược cùng các biểu tượng kiến trúc mới.
Sự phát triển đó phản ánh hành trình vươn lên không ngừng của thành phố mang tên Bác sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.
Từ nền tảng xây dựng "Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình", TP.HCM ngày nay phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ và dịch vụ. Không gian đô thị liên tục được mở rộng, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo động lực để thành phố giữ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dọc bờ sông Sài Gòn, diện mạo khu trung tâm đã có sự thay đổi rõ nét. Từ khu vực hướng ra kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, loạt cao ốc hiện đại mọc lên, nổi bật là tòa nhà Bitexco - công trình từng giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam khi khánh thành năm 2010 và trở thành biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của TP.HCM.
Cùng với đó, bến Bạch Đằng được cải tạo đồng bộ với công viên ven sông, bến tàu và không gian công cộng, tạo nên điểm nhấn cảnh quan giữa trung tâm thành phố.
Dù thay đổi mạnh mẽ, nhiều công trình kiến trúc có tuổi đời hơn một thế kỷ vẫn được gìn giữ, tiếp tục là biểu tượng của thành phố như trụ sở UBND TP.HCM, chợ Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố.
Đối diện trung tâm thành phố qua sông Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm cũng đang chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh khu đô thị Sala, nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP.HCM, tuyến metro kết nối Thủ Thiêm - Bến Thành, cầu Thủ Thiêm 4 và nhiều công trình hạ tầng khác.
Khu vực ven sông Sài Gòn cũng tiếp tục được đầu tư với nhiều dự án trọng điểm. Cuối tháng 3/2025, TP.HCM khởi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đồng thời, dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng cũng đang được triển khai.
Trong khi đó, khu vực chợ Bến Thành - biểu tượng lâu đời của thành phố - tiếp tục ghi nhận những thay đổi lớn. Sau hơn một thế kỷ kể từ khi được xây dựng, không gian quanh chợ nay gắn với nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1 cùng nhiều công trình hiện đại, tạo nên diện mạo mới nhưng vẫn lưu giữ những giá trị lịch sử vốn có.
Nếu bến Bạch Đằng ghi dấu sự chuyển mình của khu vực trung tâm thì Tân Cảng là minh chứng rõ nét cho quá trình thay đổi không gian đô thị của TP.HCM.
Được xây dựng từ năm 1960 để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải biển dưới chân cầu Sài Gòn, khu vực này ngày nay đã trở thành khu đô thị hiện đại. Nổi bật giữa không gian đó là tòa tháp Landmark 81 cao 461 m - công trình cao nhất Việt Nam kể từ khi khánh thành năm 2018, được xem là biểu tượng mới của TP.HCM.
Không chỉ thay đổi về kiến trúc, hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố cũng có bước phát triển vượt bậc. Xa lộ Hà Nội - tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực phía Đông - từng chỉ là con đường hai làn xe vào những năm 1970. Sau hơn nửa thế kỷ, tuyến đường đã được mở rộng lên 8-10 làn xe, bổ sung nhiều cầu vượt, hầm chui và các nút giao hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng.
Một dấu mốc quan trọng khác là tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km với 14 nhà ga chính thức đưa vào vận hành cuối năm 2024. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, mở ra bước phát triển mới cho hệ thống giao thông công cộng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm áp lực ùn tắc giao thông.
Tròn 50 năm kể từ khi mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn từng bước khẳng định vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Từ những nỗ lực đổi mới trong giai đoạn đầu sau ngày thống nhất đến quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, TP.HCM đã trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam.
Hành trình nửa thế kỷ ấy được ghi dấu bằng những tuyến đường hiện đại, các khu đô thị mới, những công trình biểu tượng và không gian đô thị ngày càng hoàn thiện. Từ Thành phố Sài Gòn - Gia Định năm xưa đến TP.HCM hôm nay là một quá trình chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện khát vọng phát triển không ngừng của thành phố mang tên Bác, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.