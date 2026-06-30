50 năm Thành phố mang tên Bác: Diện mạo mới của siêu đô thị TP.HCM

Trong khi đó, khu vực chợ Bến Thành - biểu tượng lâu đời của thành phố - tiếp tục ghi nhận những thay đổi lớn. Sau hơn một thế kỷ kể từ khi được xây dựng, không gian quanh chợ nay gắn với nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1 cùng nhiều công trình hiện đại, tạo nên diện mạo mới nhưng vẫn lưu giữ những giá trị lịch sử vốn có.