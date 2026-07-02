Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ cùng các đại biểu, khách mời.
Đây là sự kiện chính trị trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác, khẳng định ý nghĩa lịch sử của quyết định được Quốc hội khóa VI thông qua tại kỳ họp thứ nhất ngày 2/7/1976, chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đúng 8h, chương trình bắt đầu với phần biểu diễn nghệ thuật, nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng thời là dịp thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự nghiệp thống nhất đất nước.
Theo ông Trần Lưu Quang, sự kiện cũng là dịp để TP.HCM nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, từ đó thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với Đảng, Nhân dân và tương lai của thành phố.
Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, mảnh đất Sài Gòn - Gia Định là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời cũng là nơi Người luôn mong muốn được trở lại. Với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, việc mang tên Bác Hồ kính yêu vừa là niềm vinh dự thiêng liêng, vừa là nguồn động viên to lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề.
Ông cũng cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM". Đây vừa là sự ghi nhận những đóng góp của thành phố, vừa thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng đối với chặng đường phía trước.
Theo Bí thư Trần Lưu Quang, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, chăm lo đời sống Nhân dân và đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của đất nước.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định TP.HCM cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với tinh thần "đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa".
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, TP.HCM không chỉ hòa cùng dòng chảy phát triển của đất nước mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy dòng chảy ấy. “Thành phố phải tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Sáng cùng ngày, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.