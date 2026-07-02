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Trực tiếp: Lễ kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 2/7, TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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