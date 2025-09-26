Trầm cảm 'ẩn' đằng sau cơn đau ngực, mệt mỏi

(VTC News) -

Thường xuyên kêu đau tức ngực, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cô gái 23 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện E, Hà Nội. Trái với suy nghĩ ban đầu của người thân rằng có thể liên quan đến tim mạch hoặc nội khoa, kết quả thăm khám lại cho thấy cô gái mắc rối loạn trầm cảm nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, bệnh nhân đến khám với triệu chứng thể chất như đau tức ngực, mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, sụt cân nhẹ.

Tuy nhiên, khi khai thác sâu về tâm lý và hành vi, bác sĩ phát hiện thêm nhiều dấu hiệu gợi ý rối loạn trầm cảm, trong đó gồm: Khí sắc buồn bã gần như suốt cả ngày, kéo dài nhiều tháng; giảm hứng thú, không còn quan tâm đến những hoạt động từng yêu thích; mất năng lượng, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi dù không lao động nặng.

Giấc ngủ của cô gái chập chờn, không sâu, hay tỉnh giấc giữa đêm; ăn uống kém, sụt cân không rõ nguyên nhân; cảm giác vô dụng, tự ti, hay trách móc bản than; khó tập trung, giảm khả năng suy nghĩ và ra quyết định.

Nhiều người trẻ hiện nay, đặc biệt là nữ giới, xu hướng tự cô lập khi gặp vấn đề tâm lý.

Bệnh nhân vốn là người sống nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc. Suốt thời gian dài, cô gái giấu bệnh, tự âm thầm chịu đựng các triệu chứng ngày càng nặng, cho đến khi gia đình nhận thấy con gái thường xuyên cáu gắt, mệt mỏi, thu mình, nên mới thuyết phục đưa đi khám.

“Đây là trường hợp điển hình cho kiểu trầm cảm ‘giấu mặt’. Người bệnh không hề nhận ra bản thân bị rối loạn tâm thần, mà chỉ chú ý đến các biểu hiện thể chất như đau ngực, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ…”, bác sĩ Chung nhận định.

Sau khi thực hiện các test sàng lọc trầm cảm, bệnh nhân được chẩn đoán mắc rối loạn trầm cảm nặng, cần được điều trị tích cực. Nếu không phát hiện sớm, tình trạng có thể dẫn đến các hệ lụy nguy hiểm hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Theo bác sĩ, nhiều người trẻ hiện nay, đặc biệt là nữ giới, xu hướng tự cô lập khi gặp vấn đề tâm lý. Việc thiếu kiến thức về sức khỏe tinh thần khiến họ dễ nhầm lẫn trầm cảm với những rối loạn thể chất, hoặc coi nhẹ các biểu hiện tâm lý ban đầu.

"Người thân đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Nếu thấy con em có biểu hiện thay đổi tính tình, cáu gắt vô cớ, giảm hứng thú với mọi thứ xung quanh, ngủ kém, học hành hoặc công việc sa sút, cần nghĩ đến khả năng rối loạn tâm thần và đưa đi khám sớm", bác sĩ Chung khuyến cáo.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trầm cảm không chỉ là "buồn", mà là bệnh lý cần điều trị y khoa đúng cách. Việc trì hoãn điều trị có thể khiến tình trạng kéo dài dai dẳng, thậm chí có nguy cơ dẫn đến hành vi tự hại hoặc tự tử nếu bệnh trở nặng.

Nếu có một hoặc nhiều triệu chứng trên kéo dài trên hai tuần, nên đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý lâm sàng để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.