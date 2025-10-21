Trải nghiệm Huawei Watch GT6 Pro Titanium: Tốt gỗ, tốt cả nước sơn

(VTC News) -

Thiết kế

Ngay từ khoảnh khắc mở hộp, GT6 Pro phiên bản Titanium đã tạo được ấn tượng khác biệt với người dùng nam giới: không phải là cảm giác nhẹ của nhựa hay sự quen thuộc của nhôm, mà là cái lạnh đặc trưng và cảm giác đầm tay của hợp kim titan cấp hàng không.

Cầm trên tay, chiếc đồng hồ mang lại sự chắc chắn hữu hình, đồng thời là cam kết thầm lặng về độ bền. Trọng lượng 54,7 gram (chưa tính dây) không hề nhẹ, nhưng được phân bổ tốt trên toàn bộ thân máy, tạo cảm giác của mẫu đồng hồ cơ khí cao cấp thay vì món đồ công nghệ.

Watch GT6 Pro phiên Titanium cho cảm giác đeo tốt hơn mẫu tiền nhiệm.

Thiết kế viền bezel bát giác đặc trưng, thoạt nhìn có thể nhầm lẫn với thế hệ Watch GT5 Pro, nhưng nay được làm nổi lên, ôm trọn lấy mặt kính sapphire, vừa tạo điểm nhấn khỏe khoắn hơn, vừa tăng cường khả năng bảo vệ, đồng thời mang đến cảm giác nổi khối rõ rệt cho bề mặt, tương tự thiết kế của đồng hồ truyền thống. Các chi tiết như núm xoay, nút bấm phụ tùy chỉnh đều được chế tác tỉ mỉ, cho cảm giác bấm nảy và phản hồi xúc giác chính xác.

GT6 Pro cũng kết thúc "cuộc chiến" của màn hình smartwatch với ánh sáng mặt trời nhờ tấm nền AMOLED 1,47 inch (lớn hơn thế hệ trước) có độ sáng lên tới 3.000 nit, giúp khả năng quan sát ngay giữa trời trưa vẫn rõ nét. Điều này hữu dụng khi người dùng di chuyển nhiều ngoài trời ở khung giờ ban ngày mà cần xem thông báo, và đặc biệt có ích khi thế hệ máy năm nay được bổ sung tính năng theo dõi vận động của môn xe đạp.

Trải nghiệm thực tế cho thấy chỉ cần xoay nhẹ cổ tay hướng mặt động hồ về phía mình (để đánh thức máy) trong quá trình vận động, người đeo có thể xem rõ mọi chỉ số từ nhịp tim, tốc độ di chuyển, thời gian luyện tập...

Do bề ngoài hầm hố và kích thước mặt tới 46mm, máy chỉ phù hợp với nam giới có cổ tay lớn trên 16,5 cm.

Đôi khi quên chỗ để bộ sạc

Pin chính là điểm "thay đổi cuộc chơi" của Watch GT6 Pro với các thế hệ tiền nhiệm lẫn nhiều đối thủ khác trên thị trường. Không tính đến những dòng đồng hồ thông minh có khả năng tự sạc lại một phần bằng năng lượng mặt trời, thì GT6 và GT6 Pro đang là những smartwatch có thời lượng sử dụng pin tốt nhất dù hoạt động đầy đủ công năng thiết kế. Huawei cho biết công nghệ pin high-silicon mới trên GT6 series cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng đồng hồ của người dùng và đó không phải là lời quảng cáo suông mà thực sự mang lại cho người dùng cảm giác tự do, thoát khỏi ám ảnh phải sạc máy nhiều lần trong tuần.

Trong tuần đầu tiên, người đeo bật gần như mọi tính năng: màn hình luôn bật (AOD), theo dõi nhịp tim liên tục, đo SpO2, theo dõi giấc ngủ, nhận hàng trăm thông báo mỗi ngày và thực hiện ba buổi tập thể thao kéo dài 2-3h mỗi lần. Sau đúng 7 ngày, chiếc đồng hồ vẫn còn hơn 30% pin. Với cường độ này, người dùng có thể yên tâm với việc máy đủ năng lượng để vận hành không ngừng nghỉ trong 10 ngày với điều kiện bật đủ tính năng, đeo không tháo rời.

Thử nghiệm tương tự trong chuyến công tác kéo dài 6 ngày, đồng hồ vẫn còn gần 50% pin do không sử dụng chế độ luyện tập thể thao (nhưng có bật theo dõi chỉ số liên tục và di chuyển rất nhiều mỗi ngày).

Việc để các chế độ tự động đo chỉ số cơ thể liên tục không gây trở ngại tới trải nghiệm về thời lượng sử dụng pin.

Kể từ Watch 5 và Watch GT6 series, Huawei đã sử dụng bộ sạc khác so với thế hệ máy trước, do vậy người dùng cần cất sạc gọn gàng và ở chỗ dễ tìm thấy, tránh trường hợp mỗi tháng sạc 1-2 lần dễ quên nơi để.

Sự đánh đổi "thông minh" lấy "chính xác"

Với cảm biến TruSense cải tiến và hệ thống định vị Sunflower mới, GT6 Pro chứng tỏ mình là một công cụ theo dõi thể thao chuyên nghiệp. Trong các buổi chạy, lộ trình được ghi lại với độ chính xác ấn tượng, gần như không có sự sai lệch so với các thiết bị chuyên dụng. Nhịp tim được đo lường ổn định, ngay cả trong những lúc chạy nước rút cường độ cao. Tính năng mới như đo "Công suất ảo" cho người đi xe đạp là một minh chứng cho thấy Huawei đang nghiêm túc hướng đến những người dùng thể thao chuyên sâu.

Tuy nhiên, để đạt được sự bền bỉ và chuyên môn hóa này, GT6 Pro đã phải chấp nhận một sự đánh đổi. Trải nghiệm "thông minh" của máy dừng lại ở mức cơ bản để tập trung vào trải nghiệm đo lường chỉ số. Người dùng có thể nhận thông báo, thực hiện cuộc gọi Bluetooth rõ ràng, nắm bắt gần như đầy đủ chỉ số cơ thể, nhưng hệ sinh thái ứng dụng của bên thứ ba trên máy lại hạn chế. Mới đây, Huawei đã "gỡ gạc" phần nào khi bổ sung khả năng thanh toán trên đồng hồ nhờ mối liên kết với ví điện tử MoMo tại thị trường Việt Nam.

GT6 Pro là mẫu đồng hồ thời trang thông minh có khả năng đo đạc chính xác.

Sau tất cả, Huawei Watch GT6 Pro phiên bản Titanium không cố gắng trở thành một chiếc đồng hồ thông minh hoàn hảo để đả bại mọi đối thủ mà tạo ra một lối đi riêng, dành cho những ai coi trọng sự bền bỉ của vật liệu, giải phóng người dùng khỏi nỗi lo hết pin và hướng đến tính chính xác trong theo dõi thể chất hơn là một hệ sinh thái ứng dụng rộng lớn.

Đây có thể xem là mẫu đồng hồ thể thao cao cấp được "ngụy trang" dưới lớp vỏ của chiếc đồng hồ sang trọng, phù hợp để đồng hành cùng người dùng từ phòng họp ra đến đường chạy hay sân tập mà cần đắn đo thay đổi.