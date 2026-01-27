Trả lại iPad, hộ chiếu cho nam du khách người Anh đánh rơi ở Huế

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, khoảng 11h00 ngày 24/1, tại khu vực phố đi bộ ở TP Huế, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) nhặt được một túi xách, bên trong có 01 iPad mini và 01 hộ chiếu mang tên ông Neil Samuel Evans (SN 1953, quốc tịch Anh).

Bà Nguyễn Thị Lý nhanh chóng mang toàn bộ tài sản nhặt được đến Công an phường Vỹ Dạ để trình báo và giao nộp, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, tìm kiếm người bị mất tài sản.

Công an TP Huế tổ chức trao trả tài sản cho nam du khách người Anh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dã khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế thực hiện xác minh thông tin chủ sở hữu.

Qua đó, xác định và mời ông Neil Samuel Evans đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.

Tại buổi bàn giao, ông Neil Samuel Evans bày tỏ sự xúc động, vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Nguyễn Thị Lý vì hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người mất”.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và hỗ trợ kịp thời của Công an phường Vỹ Dạ và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế.

Công an TP Huế đánh giá, hành động của bà Nguyễn Thị Lý là tấm gương sáng về lối sống đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh người dân Huế nghĩa tình, trung thực, văn minh. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 19/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Kim Long trao trả hộ chiếu và tài sản mà du khách Klimov Pavel (SN 1973, quốc tịch Nga) đánh rơi trong quá trình lưu trú, tham quan tại Huế.

Theo đó, khoảng 17h ngày 18/9, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường đi bộ ven sông Hương, cán bộ Công an phường Kim Long nhận được tin báo có người dân nhặt được hộ chiếu nước ngoài cùng số tiền 600.000 đồng.

Công an phường Kim Long khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế xác minh, phát hiện chủ sở hữu tài sản trên là ông Klimov Pavel, lưu trú tại khách sạn Shark Hostel, số 01/28 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Các thủ tục trao trả được thực hiện ngay trong ngày 19/9, ngay trước thời điểm ông Pavel dự kiến rời khỏi Việt Nam.