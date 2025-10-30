TP.HCM sẽ xử lý nghiêm ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

(VTC News) -

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP.HCM nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 30/10.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng cho hay, TP.HCM là địa phương có đời sống nghệ thuật sôi động, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước, là trung tâm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Sở Văn hoá TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp biểu diễn phản cảm, lệch chuẩn, đồng thời siết chặt quản lý để xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật luôn được Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao. Cơ quan này đã tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có những nghệ sĩ bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn.

Tuy nhiên, bà Hằng thừa nhận, bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số biểu hiện sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái “tôi” cá nhân và thể hiện yếu tố phản cảm trong nội dung hoặc cách biểu đạt.

“Một số tác phẩm, tiết mục có ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức thể hiện không phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc, thậm chí cổ súy lối sống tiêu cực, ảnh hưởng đến giới trẻ”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM khẳng định, với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, Sở sẽ kiên quyết xử lý; đồng thời phối hợp các tổ chức, đoàn thể, chuyên gia văn hóa để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của giới nghệ sĩ.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TP.HCM, Sở và các cơ quan liên quan sẽ chọn lọc nghệ sĩ phù hợp, đề cao năng lực chuyên môn song hành với chuẩn mực nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các đơn vị cân nhắc không mời những nghệ sĩ có ca khúc trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa tham gia biểu diễn tại các sự kiện chính trị và lễ hội lớn của Thành phố.

Công văn nêu cụ thể một số trường hợp như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với bài Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài Chưa bao giờ; Andree với Kẹo; Bray - Đạt G với Cao ốc 20; Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) với Trình; Andree và Bình Gold với Em iu...