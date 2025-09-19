Tổng thống Pháp nộp bằng chứng vợ không phải đàn ông

(VTC News) -

Hồi tháng 7, vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đệ đơn kiện chống lại người dẫn chương trình Mỹ Candace Owens với cáo buộc cô liên tục tấn công phỉ báng họ để nâng cao uy tín cho nền tảng truyền thông của riêng mình, thu hút thêm khán giả và kiếm tiền.

Năm ngoái, bà Owens cho biết bà sẽ "đặt cược toàn bộ danh tiếng nghề nghiệp của mình vào sự thật rằng bà Brigitte Macron thực chất là một người đàn ông" tên là Jean-Michel Trogneux. Kể từ đó, dẫn chương trình người Mỹ liên tục phát tán thông tin sai sự thật này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron. (Ảnh: Reuters)

Ông Tom Clare, luật sư của vợ chồng Tổng thống Macron cho biết bà Brigitte Macron lo ngại những thông tin này có thể ảnh hưởng đến chồng. Dù phải trải qua vụ kiện công khai, "bà ấy kiên quyết làm những gì cần thiết để làm sáng tỏ sự thật".

Ông Clare nói: "Lời khai của chuyên gia sẽ mang tính chất khoa học". Tuy nhiên, ông không tiết lộ lời khai đó mang tính chất gì, nhưng ông cho biết cặp đôi này sẵn sàng chứng minh đầy đủ, "cả chung chung lẫn cụ thể" rằng những tuyên bố đó là sai sự thật.

"Đó là một quá trình mà bà ấy sẽ phải trải qua một cách rất công khai. Nhưng bà ấy kiên quyết sẽ làm mọi cách để làm sáng tỏ sự thật", ông Clare cho biết những bức ảnh Brigitte mang thai và nuôi dạy con cái sẽ được công bố.

Đơn kiện của gia đình Tổng thống Macron nêu rõ ông Trogneux là anh trai của bà Brigitte và sống tại Amiens, miền bắc nước Pháp, nơi ông lớn lên cùng bà Brigitte và 4 anh chị em khác. Ông tham dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông Macron vào năm 2017 và 2022.

Bà Macron, 72 tuổi, hơn chồng bà 24 tuổi. Hai người gặp nhau tại sự kiện ở trường trung học của ông Macron. Bà có ba người con từ cuộc hôn nhân trước, sinh năm 1975, 1977 và 1984, và 7 người cháu.

Những tuyên bố bà sinh ra là nam giới lần đầu tiên lan truyền ở Pháp vào năm 2021. Bà Macron và Trogneux từng thắng kiện hai blogger, Amandine Roy và Natacha Rey, nhưng tòa phúc thẩm sau đó phán quyết vụ kiện không phù hợp với định nghĩa pháp lý về phỉ báng. Bà Macron và anh trai tiếp tục đưa vụ kiện lên tòa án tối cao của Pháp.