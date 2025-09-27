Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Trung Đông diễn ra căng thẳng

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết các cuộc đàm phán về Gaza với các quốc gia Trung Đông diễn ra căng thẳng và Israel cùng Hamas nắm được thông tin về các cuộc thảo luận này. Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục chừng nào cần thiết.

Cụ thể, ông Trump gặp gỡ các nhà lãnh đạo và quan chức từ nhiều quốc gia Hồi giáo trong tuần này để thảo luận về tình hình ở Gaza, nơi đang chịu sự tấn công ngày càng gia tăng từ Israel, đồng minh của Washington.

Đống đổ nát ở thành phố Gaza. (Ảnh: Reuters)

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông Trump đã trình bày các đề xuất cho các nhà lãnh đạo này, bao gồm một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm.

"Các cuộc đàm phán căng thẳng đã diễn ra trong 4 ngày và sẽ tiếp tục cho đến khi nào cần thiết để đạt được một Thỏa thuận Hoàn tất Thành công. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều tham gia", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump trước đó từng hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tranh này, nhưng các bên chưa tìm ra giải pháp sau 8 tháng nhiệm kỳ của ông.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Trump bắt đầu với lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng giữa Israel và Hamas, kết thúc khi các cuộc không kích của Israel được cho là đã khiến 400 người Palestine thiệt mạng vào ngày 18/3.

"Hamas biết rất rõ về những cuộc thảo luận này, và Israel cũng đã được thông báo ở tất cả các cấp", ông Trump viết. Bài đăng của ông không đề cập thêm chi tiết nào nhưng gọi các cuộc thảo luận là "đầy cảm hứng và hiệu quả".

Tuần này, các quan chức của ông Trump cho biết một bước đột phá ở Gaza có thể sẽ sớm diễn ra bất chấp các cuộc ném bom của Israel vào vùng lãnh thổ ven biển này.

Hình ảnh người Palestine chết đói, bao gồm cả trẻ em, đã gây ra sự phẫn nộ toàn cầu đối với cuộc tấn công của Israel vào Gaza, cuộc tấn công đã giết chết hàng chục nghìn người và khiến toàn bộ dân số Gaza phải di dời.

Tuy nhiên, Israel gọi hành động của mình là tự vệ sau vụ tấn công của Hamas vào tháng 10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin.