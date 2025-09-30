Tổng Bí thư: Sức khoẻ là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc, sự tồn vong của dân tộc

Sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 9, đông đảo các cử tri bày tỏ vui mừng và cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.

Điều đó thể hiện qua những chính sách an sinh xã hội thiết thực, người dân sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học, học sinh phổ thông được miễn học phí, hay chủ trương và Nghị quyết của Bộ Chính trị hướng tới khám sức khỏe miễn phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước: "Đảng cũng xác định rõ sức khỏe là vốn quý nhất của con người, nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, sự tồn vong của dân tộc trong sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước.

Những chủ trương đột phá về chính sách y tế để thực hiện được phải coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, thì phải củng cố y tế cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường có bác sĩ, có trạm y tế, có thiết bị y tế để đảm bảo được chăm sóc sức khỏe thường xuyên".

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo các cử tri cơ bản đồng thuận và thống nhất cao với những thông tin trả lời kiến nghị của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tại kỳ họp trước, đồng thời tiếp tục có nhiều ý kiến kiến nghị trực tiếp với đoàn đại biểu.

Dành sự quan tâm đến hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, cử tri Trần Quang Minh nêu ý kiến: "Cử tri xã xin được kiến nghị Đảng và Nhà nước, Quốc hội sẽ có chủ trương, định hướng như thế nào để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, thuận lợi trong việc quản lý cũng như nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân".

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phục vụ từ bị động sang chủ động tìm đến dân, phục vụ nhân dân phải nỗ lực rất lớn, còn rất nhiều việc phải làm. Để đạt được yêu cầu này trong những chỉ đạo Trung ương vừa qua là rất đúng hướng, rất đầy đủ, rất cụ thể.

Đồng thời cũng chỉ rõ trách nhiệm của các bộ, ngành làm gì, địa phương phải làm gì, thời hạn, hoàn thành cụ thể, kết luận gần đây nhất Bộ Chính trị cũng đã thông báo công khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị: "Thành phố Hà Nội khẩn trương quán triệt và triển khai thử nghiệm có kết quả những kết luận Bộ chính trị, Ban Bí thư trước ngày 15/10 hoàn thành việc điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, về quy hoạch xây dựng, về tài chính, công nghệ thông tin, về quản lý giáo dục, y tế tại cấp phường, xã".

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin nhanh về tình hình đất nước với đông đảo các cử tri trên địa bàn, theo đó, đến thời điểm này công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị quan trọng của nước ta dự kiến diễn ra trong năm tới đã đạt những kết quả quan trọng.

Trong đó, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo đúng kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã.

Tổng Bí thư cho biết, văn kiện Đại hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện để thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 tới, sau đó tiếp tục xin ý kiến Quốc hội, cử tri và Nhân dân. Cùng với đó, công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ cũng đang được triển khai rất khẩn trương.

Về chủ trương của Bộ Chính trị các Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không phải là người địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Về công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật của chúng ta sẽ hoàn thành chủ trương bố trí cấp ủy không phải là người địa phương. Chủ trương này trong nhiều nhiệm kỳ chúng ta đã thực hiện và có nhiều kết quả tốt nên sẽ tiếp tục thực hiện".

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, vừa qua có xử lý kỷ luật, nghiên cứu tại một số địa phương, phần lớn đều do những người đứng đầu là người địa phương và sắp tới sẽ mở rộng ra một số chức danh khác như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh thanh tra tỉnh, Thành uỷ.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu dự hội nghị.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư thông tin, dự kiến trong năm nay chúng ta sẽ hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đã đề ra, đáng chú ý riêng trong vấn đề thu ngân sách nhà nước có thể đạt mốc mới là 2,5 triệu tỷ đồng và trong thành tích chung đó có sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả trong xử lý các vấn đề trong phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước của thành phố Hà Nội.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, cả nước đã nỗ lực rất cao, thành quả cũng rất lớn, điều quan trọng là đất nước đang đứng vững, ổn định, hòa bình để phát triển. Đây là điều mà tất cả hệ thống chính trị và mỗi người dân phải tiếp tục đồng lòng cùng bảo vệ, giữ gìn.