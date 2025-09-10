Chiều 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn, nhân dịp Toàn quyền thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam đầu tiên của Toàn quyền Sam Mostyn kể từ khi nhậm chức.
Chuyến thăm của Toàn quyền Australia có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn 1,5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Quang cảnh cuộc tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu tại cuộc tiếp.