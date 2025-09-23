Tôn chỉ an toàn - bệnh viện Nam An được Sở Y tế TP.HCM ghi nhận với 769,82 điểm

(VTC News) -

Với thành tích điểm chất lượng trên, CEO Như Lan chia sẻ: “Bệnh viện thẩm mỹ Nam An rất tự hào và vinh dự khi trở thành bệnh viện có điểm quản lý chất lượng được chú ý trong khối bệnh viện thẩm mỹ. Thành quả này được tạo nên từ sự nghiêm túc, trau dồi chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên y tế tại Nam An.

Bệnh viện lấy “an toàn” làm tôn chỉ hoạt động xuyên suốt tất cả các ca phẫu thuật, kết quả sau cùng là sự tự tin của khách hàng trong phiên bản tốt hơn. Có được sự công nhận từ bảng điểm của Bộ Y tế ngày hôm nay cũng là một dấu mốc quan trọng để toàn thể bác sĩ và cán bộ nhân viên nỗ lực hơn trên chặng đường sắp tới.”

Sinh hoạt khoa học định kỳ tại Nam An – nơi các bác sĩ liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ.

Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ chuyên môn cao, thường xuyên tham gia các hội nghị thẩm mỹ uy tín trong và ngoài nước

Với tinh thần học hỏi và nỗ lực không ngừng trong việc trau dồi kiến thức y khoa, các bác sĩ Nam An thường xuyên tham gia những hội nghị uy tín trong và ngoài nước như: Hội nghị Khoa học Quốc tế Paris 2025, Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á lần thứ 24, ISAPS – Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Quốc tế, hay Hội nghị Khoa học Gây mê Hồi sức…

Từ những kinh nghiệm tiếp thu được, đội ngũ bác sĩ đã mang đến nhiều dịch vụ cải tiến rõ rệt như: nâng ngực có thể về trong ngày, kỹ thuật nâng ngực không cần cắt chỉ thuận tiện cho khách hàng ở xa, hay căng da nội soi không sẹo v.v…. Những đổi mới này giúp trải nghiệm thẩm mỹ của khách hàng được nhẹ nhàng hơn và an toàn hơn.

Tại Nam An, các bác sĩ không chỉ đảm nhận vai trò chuyên môn mà còn liên tục tham gia các buổi sinh hoạt nghiên cứu khoa học. Mỗi tuần, bệnh viện đều tổ chức báo cáo định kỳ, các đề tài xuất sắc được chọn lọc gửi đến hội nghị nghiên cứu khoa học, mở ra cơ hội học hỏi, trao đổi với những bác sĩ thẩm mỹ uy tín, cây đa cây đề trong ngành thẩm mỹ giúp kiến thức thẩm mỹ ngày càng vững vàng, chuyên sâu hơn.

Đội ngũ bác sĩ tại Nam An tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức, tay nghề.

Công nghệ và quy trình y khoa – chuẩn tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Đặt an toàn khách hàng làm ưu tiên, Nam An luôn đầu tư máy móc hiện đại, nổi bật với hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Toàn bộ phòng mổ đều đảm bảo vô khuẩn với lối đi một chiều, hệ thống không khí áp lực dương giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn.

Khu vực gây mê – hồi sức được trang bị máy gây mê kèm thở thế hệ mới, kết hợp monitor theo dõi liên tục các thông số quan trọng như: điện tim, huyết áp, độ bão hòa oxy, cung lượng tim… Nhờ vậy, từng ca phẫu thuật đều được kiểm soát chặt chẽ, an toàn trong quá trình phẫu thuật. Từ hệ thống phòng mổ hiện đại, máy nội soi dùng trong phẫu thuật căng da, thiết bị plasma lạnh giảm sưng viêm, cho đến máy sốc điện, máy thở chuyên dụng trong cấp cứu – tất cả đều đạt chuẩn kiểm định bởi FDA Hoa Kỳ và được Bộ Y tế chứng nhận về an toàn lâm sàng.

Hệ thống phòng mổ đạt chuẩn Bộ Y Tế, tuân thủ yếu tố vô trùng trong từng ca phẫu thuật.

Với các yếu tố về đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, tay nghề vững và hệ thống trang thiết bị hiện đại, Nam An đã đạt thứ hạng cao trong bảng đánh giá chất lượng bệnh viện. Kết quả này được chia sẻ minh bạch tại cổng thông tin của Sở Y tế TP.HCM trong năm 2025.

Đây là kết quả đánh giá dựa trên hai bộ tiêu chí nghiêm ngặt mới của Bộ Y tế, bao gồm:

- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (83 tiêu chí)

- Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện cơ bản ban hành kèm Thông tư số 35/2023/TT-BYT, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025

Với nền tảng vững chắc từ đội ngũ chuyên môn, quy trình chặt chẽ, công nghệ hiện đại và triết lý minh bạch, an toàn; Nam An đang chứng minh rằng một bệnh viện thẩm mỹ chuẩn mực không chỉ dừng ở kết quả đẹp, mà còn ở sự bền vững và hài lòng lâu dài của khách hàng.