Tối nay diễn ra lễ trao giải thưởng khoa học lớn nhất hành tinh - VinFuture 2025

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và trực tiếp trên các nền tảng của Báo Điện tử VTC News.

Giải thưởng chính VinFuture trị giá 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng) được trao cho công trình nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến quy mô dân số toàn cầu. Ba giải đặc biệt trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) mỗi giải, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới.

Với chủ đề "Cùng Vươn mình - Cùng Thịnh vượng", Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra vào tối 5/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Mùa giải năm nay, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ (gấp 2,8 lần mùa 1) cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển. Những công trình được vinh danh là kết tinh của tư duy tiên phong, của những nỗ lực bền bỉ vượt lên thách thức và của khát vọng dùng khoa học để phụng sự cuộc sống.

Với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng", Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, kết hợp cùng bản sắc Việt Nam. Những tiết mục được chuẩn bị công phu sẽ tái hiện hành trình 5 năm của VinFuture: Từ khởi nguồn khát vọng đến những tác động mang tầm toàn cầu.

Bên cạnh các ngôi sao khoa học, sân khấu còn có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Đức Phúc - quán quân Intervision 2025, lần đầu tham gia sự kiện và mang đến phần biểu diễn kết hợp nét đẹp văn hóa dân tộc với âm nhạc hiện đại, khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc và đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập.

Trước lễ trao giải, các phiên tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống", chuỗi "Đối thoại Khám phá Tương lai" tại 10 trường đại học lớn hay Triển lãm "Tỏa V - Điểm chạm Khoa học" đã đưa Hà Nội vào những ngày hội trí tuệ hiếm có.

Những câu chuyện mà các nhà khoa học kiệt xuất mang đến VinFuture 2025, về AI, y học, nông nghiệp, công nghệ mới… không chỉ mở rộng tri thức mà còn khơi gợi nhiều suy ngẫm về các hướng phát triển của nhân loại trong thập niên tới.

Ra đời năm 2020 với sứ mệnh thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, chỉ sau 5 năm, VinFuture trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho những câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Đáng chú ý, sau 4 mùa giải đầu tiên, có 4 nhóm nhà khoa học sau khi được vinh danh trên sân khấu VinFuture tiếp tục được xướng tên ở giải Nobel. Đây được xem là minh chứng cho tầm nhìn vượt trội của giải thưởng quốc tế đầu tiên do người Việt sáng lập, đồng thời, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng đối với những nghiên cứu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại.