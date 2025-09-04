Toàn cảnh tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên gần 5.000 tỷ đồng sắp cán đích

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài trên 34km, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là tuyến huyết mạch kết nối Khu kinh tế Thái Bình với các vùng kinh tế trọng điểm lân cận, nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Bắc - Nam (dài 550km đi qua 6 tỉnh từ Quảng Ninh - Thanh Hóa).
Dự án đầu được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, thời gian xây dựng từ năm 2019 đến hết 31/12/2025. Hiện, nhiều đoạn tuyến đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Mặt đường được thảm nhựa, vạch kẻ phân làn rõ ràng. Hệ thống hộ lan hai bên lắp đặt bằng thép kiên cố, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Tuyến đường thiết kế 4 làn xe, vạch kẻ đường phân làn dành cho xe ô tô, xe máy, xe thô sơ... Hai bên đường trồng cây chắn gió, tạo cảnh quan xanh mát, bảo vệ môi trường.
Công trình hoàn thành không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu; mà còn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình.
Trên tuyến có nhiều cây cầu vượt sông đã hoàn thành như cầu Trà Lý 1, Trà Lý 2.
Cầu sông Hồng nằm cuối tuyến nối xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ) và xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ). Đây là cây cầu cuối cùng hoàn thành của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên và được đánh giá là hạng mục quan trọng nhất trên toàn tuyến.
Cầu được thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững với hệ thống lan can, chiếu sáng đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn.
Một số đoạn đường trên tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên bước đầu hoàn thành việc trải thảm nhựa, chưa có vạch kẻ đường, hộ lan, biển báo, đèn tín hiệu...
Các đảo giao thông nằm giữa nút giao với các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ đang được gấp rút thi công.
Công nhân tích cực hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng, trồng cây tại đảo giao thông nút giao với các tuyến tỉnh lộ, đường dân sinh.
Một đoạn tuyến đã hoàn thành với 4 làn đường, mặt đường được thảm nhựa, hai bên bố trí hệ thống hộ lan thép kiên cố.
Các ngã tư giao cắt với đường dân sinh qua các xã đều được lắp đặt dải hộ lan, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
Theo Ban quản lý dự án, đến nay đã thi công hoàn thành toàn bộ lớp cấp phối đá dăm, chỉ còn khoảng 3km bê tông nhựa lớp dưới và 13km bê tông nhựa lớp trên đang triển khai thi công. Đồng thời, đơn vị đang thi công hệ thống báo hiệu đường bộ trên tuyến như: Cọc tiêu, biển báo, sơn vạch kẻ đường...
Nhà đầu tư, nhà thầu thi công huy động mọi nguồn lực, tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ của dự án.
Dự kiến thi công hoàn thành toàn bộ lớp thảm mặt đường trước 15/9 và hoàn thành toàn bộ công trình trước 20/9.
Khi hoàn thành đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách đáng kể khi di chuyển từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút, đến sân bay Cát Bi 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện 60 phút. Quãng đường đi Hạ Long (Quảng Ninh) còn 90 phút thay vì 2,5 tiếng như trước đây; đến sân bay Vân Đồn chỉ còn 150 phút và cửa khẩu Móng Cái 180 phút.