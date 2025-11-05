Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm, nhiệm kỳ 2020-2025 và các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hội nghị tập trung vào 2 nội dung lớn gồm: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng và Nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư cho biết, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người. Lựa chọn giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.
Theo Tổng Bí thư, bên cạnh các tiêu chuẩn chung mà các đồng chí được quán triệt, được nêu trong các quy định của Đảng, trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, các đồng chí đặc biệt quan tâm tới 5 "điểm cộng".
Đó là: Có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; Có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; Có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập; Có khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được; Có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.
Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 14 làm việc từ 5/11 đến ngày 6/11.
Tổng Bí thư kỳ vọng Hội nghị Trung ương 14 sẽ tạo đồng thuận rất cao về: Tầm nhìn phát triển và những định hướng chiến lược trình Đại hội XIV; Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa và đột phá; Khuôn khổ thể chế cho một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; Cơ chế thực thi rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm giải trình.