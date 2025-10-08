Toàn cảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII

Tổng Bí thư đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.