Tình bạn tri kỷ hiếm có của Quyền Linh và cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh

(VTC News) -

Mới đây, Quyền Linh lặng lẽ xuất hiện tại nghĩa trang để viếng mộ người bạn tri kỷ là cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh. Đã 29 năm kể từ ngày Lê Công Tuấn Anh ra đi, nhưng với Quyền Linh, hình ảnh người bạn hiền lành, ấm áp ấy vẫn như mới hôm qua.

“Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng giờ mưa quá, thành phố lại ngập nước nữa nên chưa thấy ai tới. Ráng đợi chút xíu nữa tạnh mưa, bạn bè sẽ tới thắp hương cho bạn nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nha… Ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó hương vị của tình huynh đệ”, Quyền Linh viết trên trang cá nhân.

Quyền Linh đến viếng mộ người bạn quá cố Lê Công Tuấn Anh.

Quyền Linh, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Phước Sang từng là 4 người bạn chơi rất thân thiết với nhau, có với nhau nhiều kỷ niệm.

Mặc dù không bằng tuổi, cả 4 người quen nhau khi học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). 4 chàng sinh viên kết thân được với nhau bởi có niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt và cùng xuất phát điểm từ gia cảnh nghèo khó.

Ngày ấy, họ cùng thuê chung một căn phòng nhỏ, chia nhau từng bát cơm, mẩu bánh mì. Khi ai có tiền nhận vai diễn trước, người đó lại giúp bạn mình có thêm vài đồng sinh hoạt. Có những buổi chiều cả nhóm ngồi uống cà phê vỉa hè, kể mơ ước về tương lai. Họ gọi nhau là “anh em".

Bức ảnh thời trẻ của Quyền Linh chụp cùng Lê Công Tuấn Anh (bìa trái) được nam MC chia sẻ.

Phước Sang khi ấy được xem như “anh cả”, người tháo vát và luôn lo toan cho nhóm. Anh rủ Quyền Linh lập nhóm hài, đi diễn khắp các huyện tỉnh để kiếm tiền, còn hai “chàng Lê” (Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh) bắt đầu được để ý nhờ ngoại hình sáng, có cơ hội nhận vai trong những bộ phim đầu tiên.

Sau khi ra trường, mỗi người một hướng đi. Lê Công Tuấn Anh nhanh chóng trở thành “ngôi sao màn bạc” thập niên 1990, nổi tiếng với vẻ hiền lành, chân chất trong Em còn nhớ hay em đã quên, Vị đắng tình yêu, Ngọt ngào và man trá…

Lê Tuấn Anh cũng là tài tử được săn đón, còn Phước Sang chuyển sang vai trò nhà sản xuất, trong khi Quyền Linh dần khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Dù lịch trình bận rộn, cả bốn vẫn giữ thói quen gặp nhau, chia sẻ chuyện nghề, chuyện đời.

Năm 1996, tin dữ ập đến khi Lê Công Tuấn Anh qua đời ở tuổi 29. Anh bỏ lại tất cả khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Bộ phim cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh - cũng là phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mang tên Ngọt ngào và man trá. Nam diễn viên ra đi khi bộ phim này còn đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ năm 1997.

Tài tử Lê Công Tuấn Anh đột ngột ra đi ở tuổi 29 khiến nhiều người tiếc thương.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chính là người đã viết và đọc điếu văn tại tang lễ của Lê Công Tuấn Anh. Trong đám tang, ba người bạn thân Quyền Linh, Lê Tuấn Anh và Phước Sang đứng lặng bên linh cữu. Phước Sang là người khóc nhiều nhất, còn Quyền Linh nghẹn ngào không nói nên lời.

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Quyền Linh bật khóc khi nhớ lại thời điểm nhận tin dữ của người anh gắn bó như ruột thịt: ''Trước khi anh ấy mất, hai đứa tôi còn đóng chung một vở kịch. Đoàn đi diễn tỉnh, anh Tuấn Anh ở lại thành phố. Trước khi đi, anh đưa cho tôi mấy bộ đồ. Khi di chuyển tới Gia Lai, Kon Tum, Quy Nhơn, nghe tin anh mất, cả đoàn ai cũng khóc.

Tất cả mọi người trong đoàn đều giống như những người thân thích ruột thịt của anh Lê Công Tuấn Anh. Trưởng đoàn là NSND Ngọc Giàu đã quyết định trả vé để cả đoàn về TP.HCM".

MC Quyền Linh cùng bạn bè tề tựu bên phần mộ của Lê Công Tuấn Anh hàng năm.

Nhìn những hình ảnh Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh tâm sự: "Mấy chục năm đã trôi qua, anh Lê Công Tuấn Anh vẫn trẻ, còn chúng tôi tóc đã bạc hết rồi. Lâu nay tôi không đóng phim, nhưng nhìn lại những hình ảnh của anh ấy, tôi lại nhớ, lại thèm đi đóng phim".

Sau này mỗi năm, hội bạn thân đều không quên ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh. Cả ba người còn lại luôn hẹn nhau cùng về thăm mộ bạn, thắp hương và làm giỗ cho bạn. Không chỉ vậy, mỗi lần có thời gian rảnh, Phước Sang, Quyền Linh và Lê Tuấn Anh cũng đều tranh thủ một mình ghé thăm mộ Lê Công Tuấn Anh, trò chuyện với người bạn quá cố.