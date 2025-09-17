Tin mưa rào, dông chiều 17/9 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Đầu chiều 17/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, mưa lớn nội thành Hà Nội.

Theo đó, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực: Yên Hoà, Khương Đình, Thanh Xuân, Phương Liệt, Thanh Liệt, Hà Đông, Đại Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Sơn Đồng, An Khánh, Dương Nội, Kiến Hưng, Đại Thanh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Đông Anh. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Chiều 17/9 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, Thủ đô có nhiều ngày mưa rào, dông. (Ảnh: Xuân Phú)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng thời gian đến 3 giờ tới, các khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang khu vực Cầu Giấy, Láng, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Cửa Nam và các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày cho cả nước và Hà Nội (từ chiều 17/9)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Ngày 17/9, Hà Nội có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35°C.

Các ngày 18-19/9 và từ 22-26/9, Hà Nội có mưa rào, dông. Nền nhiệt thấp nhất trong các ngày 25-27°C, cao nhất 35-37°C. 10 ngày tới, chỉ có hai ngày 20-21/9 dự báo Thủ đô không mưa.

Thời tiết Hà Nội từ 18/9 - 26/9.

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 18/9

Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 18/9 đến ngày 26/9

Bắc Bộ khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 18-19/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; từ 22-24/9 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi; thời kỳ từ 22-24/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.