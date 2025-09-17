Giá xăng ngày mai dự báo quay đầu tăng sau một phiên giảm giá

(VTC News) -

Theo đó, nhiều ý kiến dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai 18/9, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ 160 - 180 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng 400 đồng/lít. Mức giá này chưa tính đến việc cơ quan chức năng sử dụng quỹ bình ổn để bù giá.

Trong khi đó, mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, giá xăng dầu ngày mai 18/9 có thể tăng nhẹ 0,2 - 0,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 178 đồng (0,9%) lên mức 19.928 đồng/lít, xăng RON95 có thể tăng 180 đồng (0,9%) lên 20.580 đồng/lít. Còn giá dầu cơ bản ổn định hoặc tăng nhẹ: giá dầu diesel tăng lên 18.649 đồng/lít, dầu mazut có thể lên 15.090 đồng/kg và dầu hỏa có thể tăng lên mức 18.470 đồng/lít.

Giá xăng được dự báo tăng trong kỳ điều hành ngày mai 18/9. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành trước đó ngày 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.