Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây rét diện rộng ở miền Bắc, có nơi dưới 10°C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới sẽ tạo ra thời tiết rất khác biệt giữa miền Bắc và miền Trung.

Toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa trong ngày 17-18/11, sau đó trời khô ráo và chuyển rét, nhiệt độ ban đêm xuống thấp 12-15°C, ban ngày có nắng và trời hanh khô. Trái ngược với thời tiết các khu vực này, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cụ thể, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ có mưa rải rác.

Đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta gây rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi dưới 10°C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Từ đêm 17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét từ đêm 17/11 với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 13-15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ 18/11, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Dự báo về đợt mưa sắp tới ở khu vực này, cơ quan khí tượng cho biết, tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11 khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, có nơi trên 800m/đợt. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà 150-350mm/đợt, cục bộ trên 500mm/đợt. Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắc lượng mưa 70-150mm/đợt.

Cụ thể, ngày 15/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 15/11 đến ngày 16/11, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa to đến rất to, lượng mưa 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, từ 16-18/11, Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.