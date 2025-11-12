Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung mưa lớn

(VTC News) -

Chiều 12/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định về khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh tại miền Bắc và miền Trung trong khoảng thời gian từ 16-22/11.

Theo đó, khoảng từ 16-21/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có thể xuất hiện sương muối.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới, khoảng 19-20/11, nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực ở Lạng Sơn, Cao Bằng... có thể xuống 12-13°C. Khu vực trung tâm Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong 2 ngày này cũng giảm xuống mức 16°C.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Cũng theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc khả năng mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-3,5 m, biển động mạnh.

"Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, dự báo từ đêm 15/11, Quảng Trị đến Khánh Hòa nguy cơ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trong nhiều ngày. Vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ TP Huế - TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai", ông Hưởng cho hay.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa thì một đợt không khí lạnh đang được tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12-15/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13°C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Trước đó, trong thời kỳ từ 11/10-10/11 đã xảy ra 4 đợt không khí lạnh vào ngày 19/10, 26/10, 30/10 và 3/11.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 18-20°C, vùng núi 15-17°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9°C; Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1°C; Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2°C...

Đợt không khí lạnh ngày 26/10, nhiệt độ thấp nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 19-22°C, vùng núi 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 15°C như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 12,7°C; Pha Đin (Điện Biên) 12,8°C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 13,5°C.

Đợt không khí lạnh ngày 3/11, nhiệt độ thấp nhất ngày ở Bắc Bộ dao động 17-20°C, vùng núi cao 15-17°C, có nơi thấp hơn như Pha Đin (Điện Biên) 12°C, Sapa (Lào Cai) 10,9°C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,5°C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,1°C…

Trong một tháng tới (từ nay đến 10/12), không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.