Tin đồn thất thiệt 'nhà cao tầng sập, hàng chục người chết' khiến vùng lũ Đắk Lắk hoang mang

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về số người tử vong do lũ tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến không ít đoàn thiện nguyện từ khắp nơi chở quan tài đến hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại địa phương lại trái ngược hoàn toàn.

Anh Lê Minh B., một tình nguyện viên phường Hòa Xuân, cho hay anh được giao vận chuyển 30 chiếc quan tài từ một nhóm thiện nguyện. “Nhưng khi đưa về thì người nhận rất ít. Quan tài tồn đọng nhiều, tôi phải đi tìm chỗ cất tạm”, anh B. chia sẻ.

Những chiếc quan tài "ế" ở phường Hòa Xuân.

Không chỉ chuyện quan tài “ế”, tại xã Hòa Thịnh, tin đồn về nhà cao tầng sập, hàng chục người tử vong cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến cả vùng quê vốn đã kiệt quệ sau lũ lại thêm hoang mang.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video của một phụ nữ mô tả cảnh “người chết la liệt” ở Hòa Thịnh, Hòa Mỹ. Thậm chí, có tài khoản còn cảnh báo: “Nếu anh chị không liên lạc được với gia đình ở Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Đồng thì hãy về ngay nhé.”

Những thông tin ác ý này nhanh chóng khiến tâm lý người dân đảo lộn. Anh Phạm Thanh Bình, thôn Mỹ Xuân 1, bức xúc: “Tin đồn hàng trăm người chết, nhà tầng sập làm bà con hoang mang lắm, nhất là những người đi làm xa.”

Nhà cao tầng ở xã Hòa Thịnh không có nhà nào sập.

Theo anh Bình, những ngày lũ lớn, toàn xã mất điện, mất sóng, nhiều khu vực bị cô lập. Khi thấy video lan truyền, rất nhiều người lao động xa quê tức tốc chạy xe máy, bắt xe khách về nhà vì sợ người thân gặp nạn. Ngay cả người đang ở trong xã cũng hoang mang vì không thể kiểm chứng thông tin.

Đến khi nước rút, anh Bình cùng nhiều người chạy đi kiểm tra toàn xã nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ căn nhà cao tầng nào sập như lời đồn.

“Tôi đi khắp xã rồi, không có căn nào sập cả. Không hiểu họ nghe đâu mà tung tin thất đức như vậy. Tin đồn cũng khiến nhiều chuyến xe chở quan tài đến đây nhưng không có người nhận" - anh Bình nói.

Nhiều người dân quanh khu vực cầu Bến Củi – nơi bị đồn có nhà tầng sập cũng xác nhận thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Chị Trần Thị Mỹ Dung, chủ một căn nhà ngay sát cầu, kể: “Cả nhà tôi hoang mang tột độ. Nhưng khi đi xem thì chẳng có chuyện gì. Tin giả cả.”

Bà Dương Thị Kim Nguyệt, người vừa xây nhà cao tầng gần cầu Bến Củi, cũng cho biết nhiều người tìm đến hỏi về “nhà sập” khiến gia đình bà dở khóc dở cười. “Nhà tôi còn nguyên, xung quanh cũng vậy. Tin đồn làm ai ở xa nghe cũng lo sốt vó”, bà nói..

Bà Võ Thị Linh San, Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Thịnh, cho biết lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề, bà con gần như mất trắng. Trong lúc khó khăn, những tin đồn thất thiệt càng làm tình hình thêm rối ren.

“Công an xã đã vào cuộc xác minh. Tôi cũng trực tiếp chụp ảnh, quay video khu vực được đồn là sập nhà gửi cơ quan chức năng để bác bỏ tin giả”, bà San cho hay.

Liên quan đến những sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok… đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật về tình hình mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.

Công an đã triệu tập, răn đe và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với 17 trường hợp; xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu 30 tài khoản gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Trong sáng 23/11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, đã đăng tải tâm thư trên trang Facebook cá nhân, cho biết địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt nhưng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về số người chết, về công tác cứu hộ cũng như các bình luận ác ý nhằm vào ông và lãnh đạo xã.

“Con gái tôi còn nhỏ, đọc được những bình luận về bố trên mạng đã khóc rất nhiều. Điều tôi quan tâm là cứu được bao nhiêu người dân, hỗ trợ được bao nhiêu hộ trong mưa lũ”, ông Lành viết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.