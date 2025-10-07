Tiếp tế gần 200 suất ăn cho người dân vùng ngập ở Thái Nguyên trong đêm

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo Đện tử VTC News, do ảnh hưởng từ cơn bão số 11, từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài. Nhiều trục đường ngập sâu gây ách tắc giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại một số nơi trung tâm tỉnh Thái Nguyên như đường Minh Cầu, Hoàng Gia, Hoàng Văn Thụ, khu vực Đại học Thái Nguyên, Gang Thép... nước tràn vào khu dân cư gây thiệt hại tài sản nặng. Xe ô tô, xe máy bị ngập sâu, không thể di chuyển.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây ngập lụt, chia cắt tại các vùng trũng thấp và sạt lở một số tuyến đường khu vực phía Bắc của tỉnh.

Vùng trung tâm tại tỉnh Thái Nguyên ngập sâu từ 60 - 80cm.

Cơ quan chức năng xác định cấp độ rủi ro do lũ hiện đang ở Cấp độ 3. Đây là mức độ rủi ro cao, nguy cơ tiềm ẩn bao gồm ngập lụt trên diện rộng ở các khu vực trũng thấp, lũ quét tại các vùng núi và trung du, cùng với lũ ống nguy hiểm đổ về từ các triền dốc.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, xác nhận lúc 16h ngày 7/10, mực nước sông tại trạm là 29,26m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử trong cơn bão Yagi tháng 9/2024 là 0,45m.

Bên cạnh đó, lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao, chưa có dấu hiệu dừng lại khi vẫn còn mưa lớn. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên khẩn trương hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời cung cấp đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, gần 200 suất ăn tới bà con vùng ngập lụt.

Hàng trăm suất ăn được gửi tới người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên.

Đến 15h40 ngày 7/10, khoảng 100 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì được chuyển đến nơi an toàn. Trước đó, hơn 270 học sinh của trường bị cô lập do nước lũ dâng cao, các phương án di chuyển đều không đảm bảo an toàn.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trực 100% quân số, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây…

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp đến các địa bàn trọng yếu, xung yếu bị ảnh hưởng do mưa lũ để kiểm tra thực tế, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng công an tổ chức tiếp tế người dân vùng ngập lụt.

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các ngành, đoàn thể chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát, canh gác, chăng dây, cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, dọn dẹp đất đá, cây đổ phân luồng giao thông, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Ghi nhận trong tối 7/10, các lực lượng Công an và Quân đội tổ chức cứu hộ khẩn trương, với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển các vật liệu, bao cát sỏi tiến hành gia cố hàng trăm mét đê sông Cầu ở những vị trí xung yếu.

Dưới đây là một vài hình ảnh về tình hình ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên.

Người dân hối hả vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

Nhiều tuyến phố tại tỉnh Thái Nguyên mất điện, người dân dùng đèn pin để ra tín hiệu với lực lượng cứu trợ.

Nước dâng lên cao khiến cuộc sống người dân gặp khó khăn, bị cô lập.

Nhiều tài sản hư hại do ảnh hưởng của cơn lũ dữ.

Người dân mong nước rút sớm để có thể quay lại cuộc sống bình thường.