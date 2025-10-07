Thái Nguyên nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất, nhiều nơi cảnh báo 'tím'

(VTC News) -

Trong 24 giờ qua, mưa lớn liên tục trút xuống các tỉnh, thành ở miền Bắc và Thanh Hoá, nhiều nơi ở Hà Nội, Thái Nguyên ngập sâu.

Lượng mưa quan trắc từ 14h ngày 6/10 đến 14h ngày 7/10 cho thấy, nhiều địa phương vượt 100mm, đặc biệt có điểm ở Thái Nguyên lên đến 565mm.

Cụ thể: Mường Khoa (Lai Châu) 170,6mm; Sín Thầu (Điện Biên) 115,4mm; Chiềng Khay (Sơn La) 140,4mm; Thanh Lương (Phú Thọ) 147mm; Trịnh Tường1 (Lào Cai) 204mm; Hoá Thượng (Thái Nguyên) 565mm; Nguyên Bình (Cao Bằng) 239,4mm; Quyết Thắng (Lạng Sơn) 253,5mm; Chúc Bài Thọ (Quảng Ninh) 285,8mm; Bố Hạ (Bắc Ninh) 399,6mm; Tén Tằn (Thanh Hoá) 219,6mm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng nâng cấp độ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Thái Nguyên lên cấp 3. Trong đó, 92 xã, phường (100%) nguy cơ xảy ra loại hình thiên tai này.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 ở Cao Bằng, Lạng Sơn.

Trên bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hàng loạt khu vực tại Thái Nguyên được cảnh báo mức rất cao (màu tím).

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ ở Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng từ 40-80mm, có nơi trên 150mm; Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hoá 20-50mm, có nơi trên 90mm. Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ ở loạt xã, phường thuộc 13 địa phương này.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Dào San, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Pa Ủ, Thu Lũm, Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Mường Kim, Nậm Tăm, Sin Suối Hồ, Tả Lèng, Tà Tổng, Tân Uyên, Bum Nưa, Hua Bum, Khoen On, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Sỏ, phường Đoàn Kết, phường Tân Phong, Pa Tần, Pắc Ta, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tủa Sín Chải Điện Biên Sín Thầu, Mường Nhé, Phình Giàng, Sam Mứn, Thanh An Sơn La Mường Chiên, Chiềng Khương, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Lao, Chiềng Sơ, Co Mạ, Đoàn Kết, Huổi Một, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Hung, Mường La, Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lầu, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Song Khủa, Sông Mã, Sốp Cộp, Tân Phong, Thuận Châu, Tô Múa, Vân Hồ Phú Thọ Cao Dương, Yên Thủy, An Bình, An Nghĩa, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Đại Đình, Đại Đồng, Đạo Trù, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hợp Lý, Lạc Lương, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tây Cốc, Thái Hòa, Yên Trị, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bao La, Bình Nguyên, Bình Phú, Cao Phong, Chân Mộng, Chí Đám, Dân Chủ, Đồng Lương, Đông Thành, Hải Lựu, Hiền Quan, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hy Cương, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lâm Thao, Lập Thạch, Liên Minh, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Nông Trang, phường Phong Châu, phường Thanh Miếu, phường Thống Nhất, phường Vân Phú, phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Pà Cò, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quy Đức, Quyết Thắng, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trạm Thản, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lũng, Yên Lãng, Yên Phú Lào Cai Tân Lĩnh, Trịnh Tường; Bản Lầu, Bảo Thắng, Cao Sơn, Phong Hải, A Mú Sung, Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Bát Xát, Cảm Nhân, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Dền Sáng, Đông Cuông, Gia Hội, Khánh Yên, Khao Mang, Lao Chải, Liên Sơn, Lùng Phình, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Hum, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, phường Trung Tâm, Pha Long, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Lợi, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thác Bà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Tú Lệ, Võ Lao, Xuân Ái, Y Tý, Yên Thành Tuyên Quang Bình Xa, Hòa An, phường An Tường, phường Minh Xuân, phường Nông Tiến, Thái Bình, Trung Sơn, Xuân Vân, Bạch Ngọc, Bình An, Bình Ca, Cao Bồ, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Hàm Yên, Hồng Thái, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Lao Chải, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nhữ Khê, phường Bình Thuận, phường Mỹ Lâm, Sơn Dương, Tân An, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Hòa, Thanh Thủy, Thượng Lâm, Trung Hà, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Nguyên, Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Cán Tỷ, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Văn, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Đức, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Ngọc Long, Niêm Sơn, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Thủy, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Tiến, Tát Ngà, Thái Sơn, Thắng Mố, Thàng Tín, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Cường, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn Thái Nguyên An Khánh, Bằng Vân, Bình Yên, Cẩm Giàng, Chợ Mới, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kha Sơn, Kim Phượng, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Na Rì, Nam Hòa, Ngân Sơn, Nghinh Tường, phường Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Tân Thành, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Trần Phú, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Trạch, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Thành, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Rã, Đồng Phúc, Nam Cường, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, phường Sông Công, Yên Phong, Yên Thịnh Cao Bằng Ca Thành, Cần Yên, Canh Tân, Hà Quảng, Kim Đồng, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, phường Thục Phán, Quang Hán, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trường Hà, Xuân Trường, Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đàm Thủy, Đình Phong, Đoài Dương, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hạnh Phúc, Hòa An, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lũng Nặm, Lý Bôn, Lý Quốc, Minh Khai, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, Phan Thanh, Quang Trung, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Thông Nông, Trùng Khánh, Vinh Quý, Yên Thổ, Hạ Lang, Nam Quang, Phục Hòa, Quảng Lâm, Quang Long Lạng Sơn Bắc Sơn, Bình Gia, Cai Kinh, Đoàn Kết, Hữu Lũng, Nhất Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Thiện Long, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình, Bằng Mạc, Chi Lăng, Điềm He, Đình Lập, Hoa Thám, Hội Hoan, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Kháng Chiến, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lợi Bác, Na Dương, phường Đông Kinh, phường Lương Văn Tri, Quan Sơn, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Thành, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thống Nhất, Tràng Định, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh, Văn Quan, Xuân Dương, Yên Phúc, Ba Sơn, Cao Lộc, Châu Sơn, Chiến Thắng, Công Sơn, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Sầm, Nhân Lý, phường Kỳ Lừa, phường Tam Thanh, Thái Bình, Thụy Hùng Quảng Ninh Lục Hồn, Quảng Hà, Bình Liêu, Điền Xá, Hải Ninh, Hải Sơn, Hoành Mô, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Móng Cái 3, Quảng Đức, đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lương Minh, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Đông Triều, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Mạo Khê, phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Tuần Châu, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên, Vĩnh Thực Bắc Ninh Bảo Đài, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Đông Phú, Dương Hưu, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Mỹ Thái, Ngọc Thiện, Nhã Nam, phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Nếnh, phường Tân An, phường Tân Tiến, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Việt Yên, phường Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tiên Lục, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Đồng Việt, Nghĩa Phương, phường Cảnh Thụy, phường Phượng Sơn, phường Vân Hà, Sơn Động, Tân Sơn, An Lạc, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Kiên Lao, Lục Ngạn, Lục Sơn, Nam Dương, phường Chũ, Sa Lý, Sơn Hải, Tây Yên Tử, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định TP Hải Phòng Đặc khu Cát Hải Thanh Hoá Mường Lát, Tam chung; Hiền Kiệt, Quang Chiểu, Trung Lý, Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Hồi Xuân, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nam Xuân, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng